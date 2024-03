Nicht nur auf der Hinteren Insel, auch am Wäsen fällt es auf: Der Bodensee hat aktuell mehr Wasser als normalerweise um diese Jahreszeit. Für die Natur birgt das Gefahren. Aber es gibt auch Gewinner.

Üblicherweise hat der Pegel im Bodensee Höchststand im Sommer nach der Schneeschmelze und Niedrigstand im Winter. In den vergangenen Jahren war aber nichts wie gewohnt. 2021 und 2022 waren im Frühjahr viel Wasser und hohe Stände im Bodensee zu beobachten. Der See hatte im Februar vor zwei Jahren historischen Höchststand.

Im vergangenen Jahr kehrte dann wieder etwas Normalität ein: Der Pegel war niedrig, wie eigentlich typisch für die Jahreszeit. Im Mai und damit früher als gewöhnlich erreichte der Wasserstand seinen Höhepunkt. Anschließend sank der Wasserspiegel über den Sommer konstant ab.

„So etwas habe ich noch nicht gesehen.“

Im November hatte der Pegel dann allerdings wieder außergewöhnlich hohe Werte. Das Bayerischen Landesamts für Umwelt (LfU) maß den sechsthöchsten Pegel am Bodensee im November seit dem Beobachtungsbeginn 1871.

So etwas habe ich noch nicht gesehen. Roland Roth

Das passt zu den Beobachtungen von Wetterexperte Roland Roth. Der November 2023 sei der regenreichste seit Beginn der Wetteraufzeichnung, sagt der Gründer und Leiter der Wetterwarte Süd in Bad Schussenried im LZ-Gespräch. „So etwas habe ich noch nicht gesehen.“ Teilweise habe es doppelt so viel geregnet wie sonst um diese Zeit. Grund dafür sei ein Tiefdruckgebiet gewesen.

Der Pegel im Verlauf dieses Jahres: Die blaue Linie Zeit: Er kratzt an den Maximalwerten. (Foto: Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg )

Das hält bis jetzt an - und sorgt für den hohen Pegel des Sees. Ein Blick in die Grafik zeigt: Im Januar war der Pegel sogar höher als alle maximal gemessenen Wasserstände zwischen 1981 und 2021. Auch aktuell kratzt er am Maximalwert.

Hohe Temperaturen und viel Schnee

Dazu beigetragen habe auch die frühzeitige Schneeschmelze dieses Jahr, so Roth. Wegen hoher Temperaturen sei der Schnee in diesem Jahr aus dem Alpen schon früher als Schmelzwasser in den Bodensee gekommen.

„Für die Natur sind die hohen Pegelstände ein Problem“, sagt Isolde Miller, Gebietsbetreuerin von der Kreisgruppe Lindau des Bund Naturschutz. Eine Problematik können man gerade am Wäsen gut beobachten: Dort ist das Bodensee-Vergissmeinnicht zu großen Teilen überflutet. Die Folge: Die Pflanze kann nicht blühen.

Aber nur, wenn es keine Konkurrenz gibt. Isolde Miller

Normalerweise tut sie das im Frühjahr, also genau jetzt. Auch schon im Herbst, als die Pflanze sich auf die Blüte vorbereitete, war sie überflutet. Laut Isolde Miller kann die Pflanze eventuell ihre Blüte im Sommer nachholen. „Aber nur, wenn es keine Konkurrenz gibt.“ Die gibt es aber wahrscheinlich.

Der hohe Pegel ist gut für den Schwan

Ein höherer Pegel führe außerdem dazu, dass der See im Winter nicht mehr so kalt werde. Durch die höheren Temperaturen an der Oberfläche sinken die sauerstoffhaltigen Schichten nicht so oft auf den Grund ab. Die Folgen seien noch nicht sicher abzusehen, könnten aber den Fischbestand des Bodensees beeinträchtigen.

Der Bodensee im Winter: In diesem Jahr mit besonders viel Wasser für diese Jahreszeit. (Foto: Ronja Straub )

Aber es gibt auch Gewinner des zu hohen Pegelstandes: die Schwäne. Die sammeln aktuell Stöckchen und Gräser zusammen und bauen ihre Nester. Meistens bauen sie diese zu nah am See. Steigt der Pegel dann im Frühjahr, „tauchen die Nester ab“, sagt Isolde Miller. Die Folge: Die Eier darin gehen kaputt.

Viel Regen ist gut für den Wald

In diesem Jahr könnten die weißen Vögel Glück haben: Das Wasser steht wahrscheinlich schon hoch genug und dadurch bauen die Vögel ihre Nester am richtigen Ort.

Auch der Wald profitiert von dem vielen Regen. „Die Regenmenge waren ausreichend“, weiß Christian Müller vom Forstrevier im Landkreis Lindau. Die Wasservorräte im Boden, also der Wurzelraum der Bäume, seien gut aufgefüllt.

Für die Lebewesen und Pflanzen im und um den See wäre es dennoch besser, wenn der Bodenseepegel aktuell nicht so hoch wäre, so Isolde Miller. Denn die Schneeschmelze setze noch früh genug ein. Schließlich hat es in den Alpen gerade noch einmal geschneit.