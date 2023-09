Patzer und Hengge retten das Unentschieden

Für die TSG Lindau-Zech II ist der Saisonauftakt mäßig verlaufen. Beim Aufsteiger SC Vogt erreichte der Tischtennis-Bezirksklassist am vergangenen Samstag nur gerade so ein 8:8-Unentschieden.

Das Momentum kippt

Dabei sah es lange sehr gut aus. Zwar gingen die Lindauer mit einem 1:2-Rückstand aus den Eingangsdoppeln, den Punkt erzielte das Doppel Björn Patzer/Reinhard Hengge problemlos, doch dann zogen die Lindauer in den Einzeln mit Siegen von Hengge, Patzer, Achim Breitruck und Heiko Leonhard auf 5:2 davon. Bernhard Radlinger und Tobias Hotz waren dann allerdings nicht so erfolgreich und ließen die Gastgeber wieder auf 4:5 herankommen. Im vorderen Paarkreuz siegten Patzer und Hengge abermals und erhöhten auf 7:4. Danach gingen alle weiteren Punkte an die Vogter, die plötzlich mit 8:7 in Führung lagen. Patzer und Hengge befanden sich aber in Topform und retteten mit einem Dreisatzsieg im Schlussdoppel aber immerhin den Punkt für die Zecher.