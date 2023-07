In Lindau stehen auch Bundeswohnungen leer. Manche schon seit Jahren. Doch in letzter Zeit tut sich was: Der Staat saniert nicht nur Wohnungen, er baut auch eigene — als Reaktion auf den angespannten Lindauer Wohnungsmarkt. Wie zwei Neubauten in ein denkmalgeschütztes Ensemble am Buttlerhügel integriert werden.

Die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (Bima) verwaltet in Lindau insgesamt 96 Wohnungen, wie Pressesprecher Thorsten Grützner von der Bima berichtet. Sie sind allesamt älteren Datums: Der Großteil der Wohnungen (70) ist vor 1950 erbaut worden, davon 54 Wohnungen sogar vor 1925.

Die meisten sind geräumig. 56 Wohnungen weisen eine Wohnfläche von 70 bis 100 Quadratmetern auf. 25 Wohnungen sind größer als 100 Quadratmeter.

Doch nicht alle sind bewohnt, wie Grützner bestätigt. „Insgesamt stehen 14 Mietobjekte leer“, sagt er. Damit hat der Bund in Lindau15 Prozent Leerstand. Darunter seien vier Reihenhäuser, die für den Verkauf vorgesehen seien. „Zehn Wohnungen werden zurzeit saniert.“

Sanieren statt verkaufen

Ursprünglich hätten die Wohnungen Buttlerhügel/Rickenbacher Straße verkauft werden sollen. Doch nachdem die Bundesregierung im Rahmen der Wohnraumoffensive beschlossen habe, Wohnungen grundsätzlich nicht mehr zu veräußern, würden diese jetzt saniert und anschließend vermietet, so Grützner weiter. Das ginge nicht von heute auf morgen. „Für die historischen denkmalgeschützten Gebäude wird in der Regel mehr Zeit für die Sanierung benötigt.“

Der Bund tritt in Lindau aber auch als Bauherr auf. Er errichtet am Buttlerhügel auf bundeseigenem Grundstück zwei Mehrfamilienhäuser: Durch den Neubau werde „im angespannten Wohnungsmarkt Lindau mietpreisgedämpfter Wohnraum geschaffen“, so Grützner. In dessen Genuss kommen insbesondere Bundespolizei– und Zollbedienstete.

Alt und Neu harmonisch verbinden

Im Bestand neu zu bauen, brachte Herausforderungen für die Planer der Bima: Wie schafft man es, ein denkmalgeschütztes Ensemble von vier Wohnhäusern für die ehemaligen königlich–bayerische Zollbeamten aus dem Baujahr 1910/11 baulich nachzuverdichten? Und somit Alt und Neu harmonisch miteinander zu verbinden?

Der Vorteil der Nachverdichtung war, dass die bereits versiegelte Parkplatzfläche genutzt werden konnte. Auf diese Weise gelang es Wohnraum in „sehr guter und verkehrsgünstiger Lage“ zu schaffen. Aber es gab auch Herausforderungen, wie Grützner sagt: der schwierige Baugrund, durch die Nähe zum Bodensee hatten sie mit Grundwasser zu kämpfen, und der Denkmalschutz.

Photovoltaikanlage verboten

Durch ihn waren nicht nur Kubatur und Größe der Neubauten vorgegeben. Es gab es auch Einschränkungen bei der Gestaltung des Daches. Statt dem ursprünglich geplanten Flachdach musste es ein Satteldach mit aufwändigen Biberschwanzziegeln sein. „Zudem wurde eine Dachflächen–Photovoltaikanlage nicht gestattet“, so Grützner weiter.

Am Buttlerhügel entstehen 14 „zeitgemäße und bezahlbare Wohnungen“, ein Wohnungsmix aus Zwei– bis Vier–Zimmerwohnungen. Und eine Tiefgarage, die so groß ist, dass auch die Fahrzeuge der Mieterinnen und Mieter aus den Altbauten darin parken können.

Waschhäuser bleiben

Die Neubauten rücken nah an die denkmalgeschützten ehemaligen Waschhäuser ran. Sie stehen allen Mietern als Fahrradabstellräume weiterhin zur Verfügung. Beheizt wird das Gebäude mit Wärmepumpen.

Wie viel das Bauvorhaben exakt gekostet hat, sagt Grützner nicht. Nur soviel: Die Baukosten lagen „aufgrund der aufwändigen Gründung und den Denkmalschutzauflagen etwas über den derzeit allgemein gestiegenen Baukosten“.

Im April war Richtfest. Die Wohnungen sollen voraussichtlich bis Ende 2023 bezugsfertig sein. „Die Miete wird leicht unter der ortsüblichen Miete liegen“, so Grützner.

Die Wohnungen sollen dauerhaft im Bestand der Bima bleiben und in erster Linie an Beschäftigte des Bundes vermietet werden. Wenn dies „in Einzelfällen“ nicht gelinge, werden sie zu den gleichen Konditionen auf dem freien Mietmarkt angeboten.