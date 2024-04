Dreieinhalb Jahre hat es gedauert: Es wurden Kennzeichen erfasst, Parkkarten analysiert und Verkehrsströme beobachtet. Endlich ist das Parkraumkonzept fertig. Was kann die Stadt daraus lernen?

Lindau hat ein Parkplatz-Problem: Blechlawinen rollen in der Hochsaison auf die Insel und Übergangsparkplätze bleiben leer. Gleichzeitig klagen Inselbewohner sowie Beschäftigte, dass sie keinen Platz zum Parken haben. Aber wo hakt es und was sagen die Zahlen, die erhoben wurden?

Um das herauszufinden, hat der Stadtrat vor einigen Jahren nach Abschluss der Bürgerbeteiligung zum Karl-Bever-Platz die Verwaltung beauftragt, „den Bedarf an Kurzzeitbesuchern im Rahmen eines ganzheitlichen Verkehrskonzeptes unter Berücksichtigung aller Verkehrsmittel zu prüfen“. Im Sommer 2021 wurde eine Verkehrszählung und die Fortschreibung des Parkraumkonzeptes an das Unternehmen B2M Software GmbH - Urban Mobility Innovations aus München übergeben.

Kommt das Konzept zu spät?

Die Ergebnisse ließen lange auf sich warten. Schon im August 2021 standen zwei Wochen lang an sieben Stellen in Lindau Kameras, die Autokennzeichen erfassten. Weil die Ergebnisse nicht aussagekräftig waren, wurden zwei Monate später noch einmal Kameras aufgestellt.

Dann zog sich alles in die Länge. Die Verwaltung begründete das zunächst mit einer ausstehenden Förderzusage der Regierung von Schwaben, später mit Ferienzeiten und wechselseitigen Corona-Ausfällen, die Abstimmungsgespräche verzögerten beziehungsweise verhinderten. Immer wieder versprach die Verwaltung, dass die Daten bald vorliegen. Erst jetzt, nach dreieinhalb Jahren, ist es so weit. Doch ist es jetzt zu spät?

Anfang Dezember 2021 stellte der Stadtrat die Weichen für ein Parkhaus mit 500 Stellplätzen auf dem Karl-Bever-Platz. Weil die Stadt kein Geld hat, steht zwar mittlerweile in den Sternen, wann das Parkhaus gebaut wird. Viele, darunter Stadträte der Bunten Liste, ärgerten sich damals aber darüber, dass der Stadtrat mit dem Parkhaus vollendete Tatsachen geschaffen hatte, obwohl die Ergebnisse der Verkehrszählung noch gar nicht vorlagen. Das wäre aber, so die Bunten, nötig gewesen, um die Frage zu beantworten, wer auf dem Karl-Bever-Platz parken soll.

Angespannter Haushalt ändert die Situation

Eine Bürgerbeteiligung hatte ergeben, dass am Karl-Bever-Platz eine Quartiersgarage für Inselbewohner, -beschäftigte, Kurzzeitparker und Touristen entstehen soll. Die Bunte Liste lehnte es kategorisch ab, dass Kurzzeitbesucher dort parken dürfen. Die Mehrheit der Räte sah das in einer Sondersitzung zu dem Thema Parken anders - auch ohne die Daten der Verkehrszählung.

Doch die Situation hat sich wegen des angespannten Haushalts noch einmal verändert. Mittlerweile fordern manche Stadträte, dass man aus dem geplanten Parkhaus am Karl-Bever-Platz Geld ziehen sollte.

„Jetzt geht es um die Frage, ob man stattdessen ein Parkhaus baut, in dem man möglichst viele Tagesgäste parken lässt, denen man möglichst viel Geld abknöpft“, fasste es Oberbürgermeisterin Claudia Alfons im LZ-Interview Anfang des Jahres zusammen. Ihrer Meinung nach wäre das gerechtfertigt, „weil das Parkhaus so nah an der Insel ist.“ Aber auch sie sagte: Das würde dem zuwiderlaufen, was in der Bürgerbeteiligung erarbeitet wurde.

Wer soll am KBP parken?

Und was sagt das lang ersehnte Parkraumkonzept? Es empfiehlt einen Mittelweg aus beidem: „Gäste sollten auf dem Karl-Bever-Parkplatz parken, solange die Bewohner nicht da sind“, fasste Markus Bachleitner von der zuständigen Firma es im Stadtrat zusammen. Das funktioniere über eine Kennzeichenerfassung, für die es bereits einen Beschluss des Stadtrates gibt.

Laut dem Konzept soll ein Algorithmus errechnen, wie viele Parkplätze für Bewohner und Beschäftigte frei bleiben müssen. Das Parken soll ab einer gewissen Dauer so teuer werden, dass der Parkplatz für Tagesgäste unattraktiv wird.

Ob die Stadt Geld für eine Software hat, die eine intelligente Steuerung ermöglicht, muss laut der Verwaltung geprüft werden. Aus deren Sicht ist eine intelligente Parkraumnutzung auch an allen anderen großen Parkplätzen „erstrebenswert“, wie es in der Vorlage heißt. Da Autofahrer nur so sinnvoll gelenkt werden könnten.

Laut den Verkehrsexperten wäre das die Lösung für weniger Verkehr auf und um die Insel. Allerdings funktioniere die Idee erst dann, wenn das Parkhaus gebaut ist.

Bis dahin sollte die Stadt nur noch Bewohner der Insel und solche mit einer Parkkarte am Karl-Bever-Platz parken lassen. „Um den Parksuchverkehr durch Bewohner auf der Insel zu reduzieren“, heißt es im Konzept. Im nächsten Schritt sollte das auch in Verknüpfung mit den Parkplätzen im Inselkern und den Parkplätzen auf der Hinteren Insel gedacht werden.

Empfehlungen für das Inselhallenparkhaus

Auch im Inselhallenparkhaus sollte das Parken laut dem Konzept mehr kosten - Vor allem für alle, die besonders lange parken wollen. Bestimmte Gruppen wie Kunden sollten durch ein „Rabattsystem per App“ entlastet werden. Laut Verwaltung muss die Entwicklung einer solchen App erst einmal geprüft werden. Die Kosten dafür sind nur sehr vage angegeben: zwischen 5000 und 16000 Euro.

Ein Problem ist: Die Verkehrszählung hat ergeben, dass die meisten Kurzzeitbesucher, Tagestouristen sowie Übernachtungsgäste auf den Parkplätzen auf der Insel parken.

Eigentlich sollten aber gerade diese Gruppe laut den Experten gar nicht mehr auf der Insel parken - beziehungsweise wenn, dann nur im Inselhallenparkhaus. Ansonsten am ehemaligen Bauhof, am Bahnhof Reutin und auf den anderen Auffangparkplätzen. Zu wenige Parkplätze, so die Verwaltung in ihrer Bewertung des Konzepts, gebe es nicht - vor allem weil die Blauwiese erst einmal als Parkplatz bestehen bleibt. Der geplante Neubau der Mittelschule auf der Fläche wurde auf Eis gelegt.

Besonders auffällig ist auch: Die Zahl der „Nicht-Parker“, also solche, die keinen Parkplatz finden oder nur kurz halten, ist auf der Insel am höchsten. Das erklärt die berühmten Blechlawinen auf der Seebrücke in den Sommermonaten.

Inselbewohner verursachen den Verkehr

Allerdings verursachten vor allem die Inselbewohner selbst den vielen „Parksucherverkehr“ auf der Insel, wie es in dem Konzept heißt. Denn die Verwaltung hat mehr Parkkarten für Anwohner, Gewerbetreibende und Beschäftigte ausgegeben, als es Stellplätze gibt. Laut dem Konzept ist das ein Problem.

Die Verwaltung beschwichtigt: Auf dem Parkplatz auf der Hinteren Insel seien oft noch Parkplätze frei. Die Situation habe sich auch deswegen entspannt, weil es seit etwa zwei Jahren im Inselkern mehr Parkplätze ausschließlich für Bewohner gibt. Deshalb sieht die Verwaltung nur eine „vorsichtige und schrittweise Erhöhung der Stellplatzanzahl“ für angebracht.

Aber gibt es grundsätzlich genug Parkplätze für alle? Laut des Konzepts kommen im Juli und August die meisten Menschen nach Lindau. In dieser Zeit fehlen - die Blauwiese und die Schulparkplätze mit einberechnet - „nur“ 52 Parkplätze (ohne Berücksichtigung Blauwiese und Schulparkplätze sind es 792).

Laut Verwaltung waren die Auffangparkplätze im vergangenen Sommer nicht ausgelastet. Neue Parkplätze brauche man also erst dann, wenn die Blauwiese oder der Parkplatz am ehemaligen Bahnhof wegfallen. „Idealerweise stehen die Parkplätze noch so lange zur Verfügung, wie der Bau einer möglichen Ersatzfläche benötigt“, schreibt die Verwaltung.

Wo soll ich parken?

Problematischer sei eher, dass viele die Parkplätze nicht finden. Deshalb sollte das Augenmerk der Stadt auf einer „noch besseren Besucherlenkung zu diesen Auffangparkplätze liegen“, so die Verwaltung in der Vorlage. In Lindau fehlten laut des Konzepts gezielte Information über freie Parkplätze ebenso wie bessere Verbindungen von den Auffangparkplätzen aus.

Ein gutes Parkleitsystem sei „Dreh- und Angelpunkt“ und müsse schnell angegangen werden, findet auch Stadträtin Angelika Rundel (SPD). Auch Touristen, die ein Rad mitbringen, solle man informieren, wo sie am besten parken.

Bezüglich des Inselskerns finden die Verkehrsexperten: Dort sollten ausschließlich Bewohner und Beschäftigte der Insel sowie mobilitätseingeschränkte Menschen parken dürfen. Eine „autoarme Insel“, bei der man im Inselkern gar nicht mehr parken darf, sei aber nicht empfehlenswert.

Wollen Inselbewohner auf dem Karl-Bever-Platz parken?

Das Konzept empfiehlt 25 Prozent weniger Parkplätze auf der Insel: Der Reichsplatz, der Schrannenplatz und der Paradiesplatz sollten autofrei werden. Damit bleiben nur 277 Stellplätze im Inselkern für Anwohner. Laut Bachleitner müsse man eine App anbieten, die Bewohnern anzeigt, wo Parkplätze frei sind. Mit den dafür notwendigen Sensoren im Boden würde das allerdings 20.000 Euro kosten.

Wenn die Parkplätze im Inselkern reduziert würden, müssten mehr Bewohner auf dem Karl-Bever-Platz parken. Stadträtin Angelika Rundel findet es fraglich, ob Lindauer das tatsächlich annehmen würden.

Aus den Reihen des Stadtrates gab es noch weitere Kritik an dem Konzept. Ulrike Lorenz-Meyer (Bunte Liste) war enttäuscht, dass „jetzt wieder nur Parkplätze gezählt wurden.“ Eigentlich „sollte es ein ganzheitliches Konzept sein“, sagte sie in der Sitzung. Lorenz-Meyer findet: „Einige der vorgeschlagenen Maßnahmen kosten sehr viel Geld, wie zum Beispiel die Sensoren.“ Sie sei eher dafür, dieses Geld für Lösungen auszugeben, die aufzeigen, wie Leute ohne Auto auf die Insel kommen können.

Der Stadtrat beschloss mit einer Gegenstimme, Erkenntnisse aus dem Parkraumkonzept als Grundlage für Entscheidungen zu berücksichtigen und die Empfehlungen zu prüfen und in den Ausschüssen vorzustellen.