Die Gläser stehen Freitagmorgen noch auf dem Tisch, die Lillet–Flasche daneben. Es hätte ein schöner Abend auf dem Campingplatz in Zech werden sollen. Doch dann kam der Sturm. Und der hinterließ eine Spur der Verwüstung in Lindau.

Zehn Minuten haben gereicht, um Bäume zu entwurzeln, Bauzäune und Trampoline durch die Luft wirbeln zu lassen und Dachziegel von den Häusern zu pusten. Orkanböen mit bis zu 144 Kilometern pro Stunde sind laut Deutschem Wetterdienst bei dem Unwetter am Donnerstagabend über den Bodensee gefegt. Der Spitzenwert an diesem Abend ist in Lindau erreicht worden.

Einsatzleiter Michael Jeschke gibt nach dem Unwetter in Lindau einen Überblick

Es gab zwar schon Donnerstagnachmittag Unwetterwarnungen. Doch dass es so heftig wird, haben die wenigsten erwartet. Michael Jeschke, Leiter der Polizeiinspektion Lindau, hatte den Wetterradar verfolgt: „Zwei Gewitterzellen haben sich mit geballter Kraft getroffen“, sagt er.

Es gibt auch Verletzte

Das bekamen vor allem die Gäste auf dem Campingplatz Zech zu spüren. Gegen 21.30 Uhr zog das Gewitter von der Seeseite einmal durch die Mitte des Campingplatzes. Der Wind entwurzelte Bäume und begrub Wohnmobile und Autos unter ihnen. Sechs Menschen wurden verletzt. Sie mussten in Krankenhäusern versorgt werden.

Einsatzleiter Michael Jeschke spricht direkt mit den Campern

Die Lage war zunächst unübersichtlich: Die Einsatzkräfte konnten in der Dunkelheit nicht einschätzen, wie groß Schäden und Gefahr für die Urlauber sind. Landrat Elmar Stegmann, zuständig für den Katastrophenschutz, organisierte mit den Einsatzkräften die Evakuierung der rund 800 Camper. Bis es so weit war, warteten Frauen, Männer und Kinder in kurzen Hosen und Regenjacken geduldig auf die Busse.

„Logistische Meisterleistung“ von Freiwilligen

„Zu keiner Zeit kam Panik auf“, sagt Jeschke am Freitagmorgen. Von der Evakuierung am Campingplatz bis zur Registrierung, Aufbau der Betten und Versorgung in der Inselhalle: Die Hilfs– und Rettungsdienste hätten „hervorragend zusammengearbeitet“. „Das war eine logistische Meisterleistung, die hier von Freiwilligen geleistet wurde“, lobt Jeschke Feuerwehr, THW und BRK. Auch Stegmann zeigte sich von der Entschlossenheit der Hilfskräfte begeistert. „Als Augenzeuge in dieser Nacht war ich tief berührt von der Schlagkraft unserer Hilfsorganisationen“, schreibt er in einer Pressemitteilung.

Es ist glücklicherweise nicht ganz so schlimm, wie es in der Nacht ausgesehen hat. Einsatzleiter Michael Jeschke

Als die ersten Urlauber gegen Mitternacht in der Inselhalle angekommen sind, stand vielen der Schock ins Gesicht geschrieben. „Wir haben noch versucht gegen das Vorzelt zu drücken, aber das war nicht mehr machbar, der Wind kam mit so einer Wucht“, sagt Christina Herrmann aus dem Landkreis Tuttlingen.

Kurz danach sei ein schwerer Ast auf das Vorzelt der Familie und auf das Auto gefallen. Er hat die Heckscheibe eingeschlagen. „Wir mussten uns aus dem Vorzelt rauskämpfen“, sagt die Urlauberin. Passiert sei zum Glück niemandem etwas. Nur die Wertsachen hatte Christina Herrmann in einen Rucksack gesteckt. „Wir haben nicht einmal eine Zahnbürste dabei.“

Zum Glück saß niemand in diesem Wohnmobil

Am nächsten Morgen zeigt sich das ganze Ausmaß der Schäden. Am Schlimmsten hat es die Gäste erwischt, die ihren Platz im Zentrum des Campingplatzes hatten. Ein Wohnmobil, das unter der Last eines Baumes so zusammengedrückt worden ist, gleicht einer geborstenen Sperrholzkiste. Man braucht nicht viel Fantasie, um sich auszumalen, was passiert wäre, wenn Menschen darin gewesen wären.

An den Rändern des Campingplatzes sind die Schäden geringer. „Es ist glücklicherweise nicht ganz so schlimm, wie es in der Nacht ausgesehen hat“, lautet das erste Fazit von Jeschke, der als Einsatzleiter kaum geschlafen hat.

Kurze Nacht auf Feldbetten

Auch für die evakuierten Urlauber war die Nacht kurz. Einige schlafen am Freitagmorgen noch, andere frühstücken auf den Feldbetten in der Inselhalle. Alle wirken müde, selbst die Hunde sind still. So unerfreulich die Lage auch ist: Es beschwert sich niemand. „Das ist das Camper–Gen“, sagt Christian Antinie von der Polizeilichen Betreuungsgruppe. „Wir sind gut versorgt worden“, versichert Milena aus Stuttgart. Trotzdem will die 16–Jährige jetzt nur eins: so schnell wie möglich heim.

Gegen 9.30 Uhr kommt der Einsatzleiter mit den neuesten Informationen. Die gute Nachricht: Die meisten Camper können wieder zurück. Und sie dürfen ihren Urlaub fortsetzen — wenn sie das wollen. Baumpfleger haben diesen Teil des Campingplatz entsprechend gesichert.

Für wen der Urlaub vorbei ist

44 Parzellen bleiben aber gesperrt. Wer dort sein Wohnmobil aufgestellt hatte, für den ist der Urlaub vorbei. Trotzdem klatschen die Camper, als Jeschke aufhört zu sprechen. Sie wissen: Letztlich haben alle Glück gehabt.

Gesperrte Straßen und Parks

Umgestürzte Bäume, herabstürzende Äste und Stromausfälle: Von dem Sturm war nicht nur Zech, sondern auch das übrige Stadtgebiet betroffen. Es gab rund hundert Einsätze in Lindau.

Freitagmorgen waren zunächst alle Parkanlagen, Spielplätze, Friedhöfe und Sportplätze in Lindau gesperrt. Darüber hinaus mussten wegen umgestürzter Bäume und herabfallender Äste einzelne Straßen gesperrt werden, wie zum Beispiel Lindenhofweg, Eichwaldstraße, Giebelbachstraße und Dunkelbuch im Bereich des Trimm–Dich–Pfads, wie Bettina Wind, Pressesprecherin der Stadt, schreibt.

Ab dem frühen Freitagmorgen waren rund 60 Mitarbeitende der Garten– und Tiefbaubetriebe Lindau (GTL) im Einsatz und kontrollierten alle betroffenen Flächen. Die Straßen seien mit Schneepflügen, Kehrmaschinen und von Hand freigeräumt worden. Die GTL gehen davon aus, dass hohe Sachschäden entstanden sind. „Eine genaue Ziffer können wir derzeit noch nicht nennen“, schreibt Bettina Wind weiter.

Wie war die Lage auf dem Wasser?

Die größte Gefahr geht derzeit von Astbruch aus. Deshalb warnen Stadt und Forstamt davor, sich in der Nähe von Bäumen und in Wäldern aufzuhalten.

Obwohl der Sturm in Lindau heftiger tobte als vorhergesagt, sei es zu keinen Seenotfällen im bayerischen Bereich des Bodensees gekommen. „Alle Wassersportler haben offensichtlich das Wetter gut beobachtet und die Starkwind– sowie die ab 20.12 Uhr blinkende Sturmwarnung beherzigt“, zeigt sich Matthias Müller, stellvertretender Vorsitzender der Kreiswasserwacht, erleichtert. Der Sturm habe nur zu Sachschäden geführt, weil zwei Segelboote in Wasserburg gekentert sind.

„Sturmwichteln“

Bis alle Sturmschäden beseitigt sind, wird es noch dauern. Fraglich ist jedoch, ob wirklich jeder Lindauer das zurückbekommt, was der Sturm weggeweht hat. Ob Jacke, Kissen, oder Sonnenschirme: In der Facebook–Gruppe „Du weißt, dass Du aus Lindau bist ...“ nehmen viele das „Sturmwichteln“ mit Humor.