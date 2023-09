Optimaler Start in die Landesligasaison

Mit einem deutlichen 6:2-Auswärtserfolg beim Aufsteiger SV Friedrichshafen gelang der ersten Mannschaft des Schachclubs Lindau ein perfekter Start in die neue Saison der Landesliga Oberschwaben.

Die Lindauer begannen furios: Holger Lassahn nutzte am dritten Brett einen Eröffnungsfehler des Gegners und es stand schnell 1:0. Nach drei Stunden Spielzeit gewannen Xaver Fichtl und Mike Montgomery an den Brettern sieben und acht mit schönen Kombinationen im Mittelspiel Material und die Partien zum 3:0-Zwischenstand. In der Zeitnotphase vor dem 40. Zug kamen die Häfler dann unerwartet wieder ins Spiel, als Alfons Raiber und Günter Scherbaum an den Brettern vier und fünf in ausgeglichenen Stellungen fehlgriffen und ihre Duelle aufgeben mussten.

Karl Steudel sitzt am längsten

Somit stand es nur noch 3:2 für die Lindauer, die danach aber nichts mehr anbrennen ließen. Thomas Jäckel an Brett zwei und Dennis Müller am sechsten Brett siegten. Karl Steudel am Spitzenbrett gewann nach fünf Stunden Spieldauer ein kompliziertes Endspiel zum 6:2-Endstand.

Als Nächstes treffen die Lindauer in der Schach-Landesliga zu Hause auf den SC Obersulmetingen (Sonntag, 8. Oktober, 10 Uhr), gegen den nach „Papierform“ auch gewonnen werden sollte.