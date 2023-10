Online-Vortrag zu Hilfsangeboten in der Region

Die Gesundheitsregion-plus Landkreis Lindau führt in Kooperation mit dem Bezirk Schwaben und dem Medizinischen Dienst Bayern am Donnerstag, 12. Oktober, eine Online-Veranstaltung im Rahmen der „Tage der seelischen Gesundheit“ durch. Die Veranstaltung soll unter anderem Überblick über die Arbeit der Gesundheitsregion-plus im Bereich der seelischen Gesundheit, Tipps zum Thema Einstufung in einen Pflegegrad sowie Infos zum sozialen und beruflichen Integrationsangebot des Bezirks Schwaben geben. Ziel ist es, alle Interessierten gleichermaßen über regionale Hilfsangebote zu informieren und sie zu sensibilisieren, diese bei Bedarf auch wahrzunehmen.

Der Online-Vortrag findet von 15 bis 16.30 Uhr statt. Interessierte Teilnehmer erhalten die Einwahldaten für die Online-Veranstaltung durch die Gesundheitsregion-plus über die E-Mail-Adresse: [email protected] oder auf der Homepage des medizinischen Dienstes unter: https://www.md-bayern.de/veranstaltungen.