Omas gegen Rechts gedenken Opfer der Reichspogromnacht

Vor der Peterskirche Lindau am oberem Schrannenplatz, organisiert die Gruppe Omas gegen Rechts am Donnerstag, 9. November, ab 17 Uhr, eine Gedenkveranstaltung für die Opfer der Reichsprogrammnacht. Dieses Jahr gilt das Gedenken insbesondere den Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeitern im Landkreis Lindau. Laut Veranstaltern soll das Gedenken zugleich Mahnung vor faschistischen Entwicklungen heute sein. „Unsere Solidarität gilt allen Opfern von Krieg, Verfolgung und Unterdrückung“, heißt es in der Ankündigung.