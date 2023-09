Olympiasiegerin bei Lindauer Wirtschaftsgesprächen

Nach der Unterbrechung der Veranstaltungsreihe durch die Corona–Pandemie finden am Donnerstag, 5. Oktober, um 18.30 Uhr, im Stadttheater Lindau wieder die Lindauer Wirtschaftsgespräche statt. Gastgeber sind die Wirtschaftsjunioren Lindau–Westallgäu. Stargast des Abends ist die Beach–Volleyball–Olympiasiegerin Kira Walkenhorst, die zum Thema „Steh auf! Verfolge deine Ziele!“ sprechen wird. Die Olympiasiegerin von 2016 sowie Weltmeisterin 2017 und Europameisterin 2013 und 2015 wurde immer wieder von hartnäckigen Verletzungen zurückgeworfen und kämpfte sich jedes Mal mit ihrem unbändigen Willen zurück in den Sand. Unglaubliche zehn Operationen musste die Ausnahmeathletin über sich ergehen lassen. Kreuzband–, Meniskus–, Schulter–, Innenband– und Hüftoperationen gefolgt von Pfeifferschem Drüsenfieber warfen sie mehhrfach zurück. Immer wieder drohte ein Karriereende, doch Kira gab nicht auf. Unzählige Monate verbrachte sie in der Physiotherapie, um dann am Ende zu den Saisonhöhepunkten wieder pünktlich top fit zu sein und als Siegerin vom Court zu gehen.

