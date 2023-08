Zum ersten Mal hat die Oldtimer–Rallye „Mille Fiori“ (dt. tausend Blumen) in Lindau begonnen. 24 Oldtimer–Liebhaber und ihre Beifahrer sind am Mittwoch im Dreiminutentakt vom Spielbank–Rondell aus in ihre Viertages–Genussrallye gestartet.

Zuvor haben sie sich im Casino–Restaurant zum Frühstück getroffen und Informationen für die Tour in Empfang genommen.

Empfohlene Artikel Lindau-Podcast Unterschätzte Gefahren beim Stehpaddeln q Lindau

Früher sei man auf der Blumeninsel Mainau losgefahren, daher komme der Name, erklärt Initiator Hilmar Wörnle von „Oldtimerland Bodensee“. Er verrät auch, dass sie zu jeder „Mille Fiori“ zwei Bäume pflanzen.

Erste Etappe in Österreich

Die erste Etappe bringt die Oldtimer nach Kaprun in Österreich. Mit dabei sind Ingrid Trötscher–Glauner aus Weißensberg und ihr Mann Bernd Andreas Glauner in einem dunkelblauen Triumph TR 5 (Foto: Susi Donner). Als Blume bekommen sie die Arnika zugeteilt, zu der sie eine Sonderaufgabe erledigen müssen.

„Eine schöne Rallye durch Tirol, mit elf Pässen liegt vor uns“, freut sich die Beifahrerin, die das Roadbook auf dem Schoß liegen hat, und die Routenansagen macht. Am Samstag erreichen sie zum Oldtimerbrunch Konstanz.