Offizielle Saisoneröffnung der SpVgg Lindau

Es ist zwar schon das dritte Heimspiel der laufenden Runde, doch nun erst veranstaltet der Fußball–A-Ligist Spielvereinigung Lindau seine offizielle Saisoneröffnung. Im Rahmen dessen möchte der Verein seine beiden aktiven Mannschaften vorstellen. Die zweite Mannschaft trifft in der Kreisliga B3 in ihrer zweiten Saisonpartei auf den FV Langenargen II (13.15 Uhr). Im Anschluss begegnet das Paradeteam des Lindauer Fußballvereins in der Kreisliga A2 dem Aufsteiger TSV Tettnang II (15 Uhr).

Das Besondere dabei: Neben der Vorstellung ist für ein kleines Rahmenprogramm gesorgt. Für die Kleinen gibt es eine Hüpfburg zum Toben. Außerdem wird der Lindauer Kooperationspartner Papa Napoli für alle Jugendspieler der SpVgg, die in ihrem Vereinsdresse erscheinen, eine kostenlose Pizza spendieren. Erstmals wird es auch die eigens kreierte Pizza „Calcio Lindau 1919“ zu Verkosten geben — hier fließt ein Euro je verkaufter Pizza unmittelbar in die Jugendarbeit des Fußball–A-Ligisten. Weiter gibt es kostenlose Proben der vom Verein angepriesenen neuen Stadionwurst.

Sportlich möchten die Lindauer erstmals zu Hause punkten. Die SpVgg peilt alsbald den Sprung in die Bezirksliga an, mit nur einem Zähler aus drei Spielen hat der Verein in der A–Liga jedoch einen Fehlstart hingelegt.