Krankenhäuser, denen die Schließung droht, Altenheime, die verzweifelten Angehörigen absagen müssen, Pflegedienste, die mit Bürokratie lahmgelegt werden: Gesprächsbedarf gibt es genug. Der CSU-Landtagsabgeordnete Eric Beißwenger ist nach Lindau gekommen, um sich mit denen auszutauschen, die täglich mit der Pflegemisere konfrontiert sind.

Vormittags ist er noch beim Viehscheid in Oberstaufen, am Nachmittag geht’s weiter nach Lindau und Lindenberg. Es ist Wahlkampf in Bayern, und da reiht sich Termin an Termin. Der CSU-Abgeordnete hat prominente Unterstützung. Gesundheitsminister Klaus Holetschek ist extra aus München angereist. Sie bekommen an diesem Tag einiges zu hören. Von denen, die pflegen, aber auch von denen, die gepflegt werden.

Die erste Station ist bei Klaus Höhne, Leiter des Lindauer Hospitals und des Reutiner Pflege- und Altenheims. Er hat sich einen Spickzettel gemacht ‐ und der ist lang. Auf zwei maschinengeschriebenen DIN-A-4- Bögen hat er zusammengefasst, was ihm wichtig ist.

Nach der Ausbildung geht Altenpflege leer aus

Fachpersonal steht da an erster Stelle. Mit Singen und Tanzen sei es nicht getan, sagt Höhne. Altenheime versorgten inzwischen Schwerstkranke. In der dreijährigen generalistischen Ausbildung, zu der Einsätze in einer stationären Pflegeeinrichtung, einem Krankenhaus und einem ambulanten Dienst gehören, sieht er Nachteile: „Viele wechseln danach ins Krankenhaus.“ Und die Altenpflege stehe am Ende ohne Personal da.

Eine zweijährige Fachausbildung für die Altenpflege könne seiner Meinung nach helfen. Auch von einem verpflichtenden sozialen Jahr sowie einem beschleunigten Anerkennungsverfahren für ausländische Kräfte erhofft er sich Erleichterung.

„Prüfungswahn“ und zunehmende Bürokratie

An der Bezahlung liege es seiner Meinung nach nicht, dass die Pflege unattraktiv ist. Die Lohnzuwächse lägen bei 30 Prozent, was sinke, sei die Leistungsbereitschaft mancher Arbeitskräfte.

Hören sich die Probleme an, mit denen nicht nur der ambulante Pflegedienst von Sabine Schönherr und Elke Golimbek zu kämpfen hat: Der CSU-Landtagsabgeordnete Eric Beißwenger und Gesundheitsminister Klaus Holetschek.

„Die Fachkraftquote in den Heimen ist kein Qualitätskriterium“, weiß Höhne aus Erfahrung. Manchmal seien langjährige Pflegehelfer qualifizierter als Fachkräfte. Bevor Betten leer stehen müssten, sollten mit Abstimmung der Heimaufsicht „Pufferzonen“ erlaubt werden.

Was ihn Nerven kostet, sind „Prüfungswahn“ (in diesem Jahr allein acht Prüfungen in einem Heim) und Bürokratie. „Wenn ich ein Rezept für einen Rollstuhl habe, muss ich nach einem Sanitätshaus suchen, das einen Kooperationsvertrag mit der entsprechenden Kasse hat.“ Und wenn dieses in Kempten liegt.

„Vielleicht sollten wir den Söder anrufen“

Die Aussichten, die der Heimleiter malt, sind düster: Steigende Preise bei Energie und Personal sowie Inflation führten zu einer „Kostenexplosion“, sagt Höhne. 400 bis 600 Euro Erhöhung für einen Heimplatz seien kein Einzelfall.

Wir müssen oft absagen, weil wir nicht mehr Menschen aufnehmen können. Sabine Schönherr

Bei einem Rundgang durch den Garten trifft die CSU-Delegation auf die, die es betrifft. Doch ein paar Worte Smalltalk sind der alten Frau, die im Hospital auf der Insel lebt, zu wenig. „Sie haben gar nicht gefragt, wie es uns geht“, bemängelt sie. Das wird dann nachgeholt. Eine andere Frau bezweifelt, dass das was bringt: „Vielleicht sollten wir den Söder anrufen“, meint sie.

Der Chauffeur des Ministers wird nervös. Denn dieser läuft lieber zu Fuß zur „Pflegeinsel“, dem ambulanten Pflegedienst von Sabine Schönherr und Elke Golimbek.

Vier Monate bis Pflegegrad feststeht

Auch sie berichten von fehlenden Pflegekräften und verzweifelten Angehörigen. „Wir müssen oft absagen, weil wir nicht mehr Menschen aufnehmen können“, sagt Schönherr. Sie erzählt von gestiegenen Kosten, die die Kassen nicht interessierten, aber die Reserven strapazierten. „Es ist alles knapp auf Kante genäht.“

Sie erzählen von Krankenkassen, denen man im Zeitalter der Digitalisierung nur faxen darf. Vom medizinischen Dienst, der drei bis vier Monate braucht, bis der Pflegegrad feststeht und vom Dokumentationswahn. Wenn mal irgendwo ein Haken fehle, werde das sofort bemängelt. „Aber dass der Dekubitus nach fünf Tagen weg ist, interessiert nicht“, ärgert sich Golimbek.

„Wenn ihr wegbrecht, schaffen es die Angehörigen nicht mehr“

Die Politiker wissen, dass hier etwas getan werden muss. „Wenn ihr wegbrecht, schaffen es die Angehörigen nicht mehr“, sagt Beißwenger. Denn die Familien seien immer noch „die größte Pflegeinstitution“.

Doch mit einfachen Maßnahmen sei es nicht getan, betont Holetschek an diesem Nachmittag immer wieder. Es bräuchte ein „Gesamtpaket“. Dazu gehörten nicht nur Springerpools, die im Vertretungsfall zum Einsatz kommen, sondern auch bezahlbarer Wohnraum und steuerfreie Gehaltsbestandteile, sind sich Beißwenger und Holetschek einig. Statt starrer Regelungen und überbordender Bürokratie brauche es „mehr Spielräume“ und „individuelle Lösungen“, sagt der Minister.

Konkretes ist an diesem Nachmittag nicht dabei, aber viel Verständnis. Ob das den Menschen an der Pflegefront hilft, wird sich zeigen. Jetzt müssen Eric Beißwenger und Klaus Holetschek erst mal weiter ‐ in die Klinik nach Lindenberg. Da sind die Probleme nicht kleiner.