Lindau

ÖDP: Denkmalschutz behindert den Klimaschutz

Lindau / Lesedauer: 1 min

„Denkmalschutz und Klimaschutz sind gleichberechtigt“, verkündete schon 2012 das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege in einer neuen Beratungsrichtlinie für Erneuerbare Energien in denkmalgeschützten Bereichen. Inzwischen sind die Folgen des Klimawandels auch in unserer Region spürbar, heißt es in der Pressemitteilung der ÖDP.

Veröffentlicht: 01.08.2023, 12:55 Von: Lindauer Zeitung