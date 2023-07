Oberreitnauer Leichtathleten mit vielen Bestzeiten

Bei den schwäbischen U16–Meisterschaften im Augsburger Rosenau–Stadion haben die jungen Leichtathleten des TSV Oberreitnau wieder mit guten Ergebnissen geglänzt und daneben die tolle Atmosphäre in einem so großen Stadion erlebt. Dabei gab es zahlreiche persönliche Bestleistungen und eine Premiere für Linus Jakob.

Seinen ersten schwäbischen Meistertitel in der Altersklasse U15 erreichte Linus Jakob in einem spannenden Wettkampf im Hochsprung mit übersprungenen 1,56 Metern. Die Höhe von 1,60 Meter riss er knapp. Damit zeigte er laut Mitteilung, dass in Zukunft für ihn noch viel möglich ist.

Mit persönlicher Bestzeit über 100 Meter und einem tollen Lauf erreichte Felix Heimpel in 12,61 Sekunden den Vizemeistertitel. Am Mittag kamen allerdings beide Athleten im Weitsprung bei den hohen Temperaturen im Stadion nicht mit ihrem Anlauf zurecht und blieben hinter ihren Erwartungen zurück. Felix Heimpel erreichte dann noch über die 300 Meter knapp geschlagen den vierten Platz.

Knapp am Podest vorbei erreichte Justus Haug in der Altersklasse M14 gute Platzierungen und persönliche Bestzeiten im Weitsprung und über 800 Meter. Sophia Schreibmüller überzeugte mit persönlichen Bestleistungen über 80 Meter Hürden und 100 Meter.

Sarah Heimpel startete eine Altersklasse höher in der W14 und hielt dort laut TSV mit zwei Bestleistungen bereits gut mit. In einem großen Teilnehmerfeld erreichte Sarah Heimpel über 100 Meter den fünften Platz in 13,99 Sekunden und den dritten Platz über 800 Meter in 2:40,07 Minuten.

Eine erfolgreiche Wettkampfsaison geht damit für die Oberreitnauer Leichtathleten mit sehr guten Ergebnissen dem Ende entgegen. Ab September starten bereits die Vorbereitungen auf das nächste Jahr.