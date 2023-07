Oberreitnauer Leichtathleten mit beachtlicher Bilanz

Nach drei Jahren Corona–Pause hat zum ersten Mal wieder der Lindauer Kreiscup stattgefunden. Der Wettbewerb ist am zweiten Julisamstag im Stadion in Lindenberg ausgetragen worden. Vom TSV Oberreitnau waren insgesamt 22 Athletinnen und Athleten aus beiden Trainingsgruppen am Start. „Auch zahlreiche Eltern und Geschwisterkinder waren zum Anfeuern mit vor Ort. Neben tollen Platzierungen konnten trotz der sehr warmen Temperaturen auch viele neue persönliche Bestleistungen erreicht werden“, heißt es in der Oberreitnauer Mitteilung.

Viele haben einen Dreikampf absolviert

Die meisten Athleten absolvierten einen Dreikampf, bestehend aus Sprint, Weitsprung und Ballwurf beziehungsweise bei den Älteren Kugelstoßen. So auch die jüngsten Teilnehmer in der Altersklasse U10. Hier erreichte Oskar Braunhauser den vierten, Jakob Hartinger einen zweiten und seine Schwester Alexa Hartinger den dritten Platz. In der Altersklasse W10 freute sich die Oberreitnauerin Klara Schreibmüller nach starken Leistungen über den ersten Platz. Bei den Jungs dieser Altersklasse erreichte Lukas Rössel den fünften und Salomon Paul den dritten Platz.

Eine Altersklasse höher (W11) starteten fünf Oberreitnauer Mädchen. Auf Rang zwei schaffte es Rosa Kremler. Als Fünfte schaffte es Anna Mangold unter die Top 5. Sophie Thiem landete auf Rang sechs, dahinter folgte die Siebte Johanna Schmieg. Helena König musste sich mit Platz neun zufriedengeben.

Über jeweils drei persönliche Bestleistungen und einen zweiten und dritten Platz jubelten in der Altersklasse U16 Sophia Schreibmüller und Klara Mangold. Auch bei den Jungs in diesem Alter gab es mehrere persönliche Bestleistungen. Felix Heimpel steigerte sich über die 100 Meter auf starke 12,66 Sekunden und gewann damit ganz knapp vor seinem Vereinskollegen Linus Jakob, der im Weitsprung mit 5,01 Meter das erste Mal die Fünf–Meter–Marke übersprang.

Sieg im Vierkampf mit persönlicher Bestleistung

Im jüngeren Jahrgang (M14) erreichte Lennart Baas den zweiten und Justus Haus den dritten Platz.

Ebenfalls auf dem Podest landete Sarah Heimpel. Sie erreichte im Vierkampf der Altersklasse W13 den ersten Platz und mit 1,35 Meter eine neue persönliche Bestleistung im Hochsprung. Auch Chiara Schmitt übersprang mit 1,26 Meter eine neue Bestleistung und kam auf Rang vier.

In der Altersklasse U18 fand der Wettbewerb über die 100 und 200 Meter Sprintstrecke statt. Hier erreichte Laura Westphal den dritten Platz.

Nach dem erfolgreichen Wettkampf freuten sich laut Mitteilung des TSV Oberreitnau alle Athletinnen und Athleten über die Abkühlung durch den Gartenschlauch im Stadion.