Fast andächtig rührt der Mann in der riesigen Pfanne. Dutzende von Menschen aus Zech freuen sich auf dieses Mittagessen. Ein paar Hundert Meter weiter kehrt gerade ein studierter Lehrer zurück. Er hat Essen auf Rädern ausgefahren.

Nebenan in der Tagespflege hilft eine Afghanin einer betagten Frau in den Ruheraum. All diese Menschen sind nach Deutschland geflohen. Was sie hier in Lindau vereint: Sie engagieren sich gemeinnützig, als Dank an ihr Gastland.

Die Pilav, die Muhibullah Omeroglu im Treffpunkt Zech servieren lässt, verströmt einen intensiven Duft. Tochter Bushra wirft einen letzten Blick auf das Dessert, eine Art Reispudding. Es ist der afghanischen Familie mit usbekischen Wurzeln ein wichtiges Anliegen, mit diesem Essen in Zech „Danke“ zu sagen.

Stolz lässt Muhibullah Omeroglu einen Blick auf sein Essen zu, das er im Treffpunkt Zech gekocht hat – in der ursprünglich usbekischen Heimat des Afghanen ist Pilav ein Festtagsmenü. (Foto: ee )

Immer häufiger und lauter wird deutschlandweit über Geflüchtete diskutiert. Dass viele von ihnen kommen würden, um auf Kosten des Sozialstaates zu leben. In ein fremdes Land auszuwandern, um seine politischen Überzeugungen oder seinen Glauben leben zu können, ist indes ein Jahrhunderte altes Thema.

Quartiersmanagerin wieder Dreh- und Angelpunkt

Im Lindauer Stadtteil Zech leben seit einigen Wochen neue Bewohnerinnen und Bewohner. Gut 70 Menschen hat das Landratsamt in einem Mehrfamilienhaus untergebracht. Die frühere Zecher Quartiersmanagerin Gaby Zobel und Roland Manz vom Zecher Bürgerforum haben als eine der ersten die Information erhalten, dass Geflüchtete an den Kopernikusplatz ziehen werden. Die Zeit bis zu deren Ankunft hat vor allem Zobel genutzt - zum Organisieren.

Dazu gehörte ein Stadtteiltreffen: Die Menschen in Zech sollten erfahren, was sich verändern wird. Max Strauß, seit vielen Jahren Zecher Stadtrat, hat dabei vor allem eines erstaunt: „Die größten Sorgen hatten Zecher mit Migrationshintergrund.“

Ein Stück weit kann Gaby Zobel das nachvollziehen. „Lange Zeit stand das Haus leer, jetzt leben dort fünf bis sieben Menschen in jeder Wohnung.“ Die in der Anfangszeit bestenfalls ein scheues Lächeln auf den Lippen haben, aber mangels Deutschkenntnissen keine Antworten geben können.

Viele Nationalitäten auf engem Raum

Neben einigen Einzelpersonen lebt heute ein Dutzend Familien in dem vom Landratsamt angemieteten GWG-Haus. Die kommen aus Afghanistan und dem Irak, aus der Türkei und der Ukraine, zudem aus Eritrea.

Die Phase des ersten Eingewöhnens haben alle hinter sich. Mit dem Lindauer Dolmetscher Shamal Fattah und einer Sprach-App auf den Smartphones kommunizieren Zobel und andere ehrenamtlich Engagierte in Zech mit den neu Zugezogenen.

„In einer Bewohner-Versammlung haben wir ihnen erklärt, dass man hier Türen schließt, das Licht nicht rund um die Uhr brennt und in Deutschland Müll getrennt wird“, schildert Zobel einige Aspekte, gelegentlich auch mit einem Augenzwinkern. Auch zu einem gemeinsamen Rundgang durch den Stadtteil lud sie die Neu-Zecher ein.

Roland Manz ist froh, dass das Landratsamt in Zech jede Woche eine Sprechstunde für die Geflüchteten anbietet. „Darüber hinaus können die Menschen Rat bekommen im Büro der Flüchtlings- und Integrationsberatung im Lehmgrubenweg“, ergänzt Sibylle Ehreiser, die Pressesprecherin des Lindauer Landratsamtes.

Neuer Alltag mit Dolmetscher und Sprach-App

Doch sehr schnell haben insbesondere die geflüchteten Familien verstanden, dass sie Rat und Hilfe vor allem auch im Treffpunkt Zech finden. Mit Händen, Gesten und Sprachapps verständige man sich, erzählt Manz. Um ihn herum durchstöbern gerade Mütter und Kinder eine große Menge Kleidungsstücke, die auf den Tischen ausgelegt sind. Ein Kleiderbasar hat übrig Gebliebenes gespendet.

„Sie sind sehr dankbar“, übersetzt Fattah für die LZ die Sätze so mancher Geflüchteter. Der Dolmetscher, im Hauptberuf Geschäftsführer eines Cafés, ist in diesem Herbst ein gefragter Mann. Und das auf beiden Seiten, für die Geflüchteten wie auch für die Einheimischen.

Was ihn freut: „Bis heute hat es hier in Zech keinen ernsthaften Konflikt unter den Geflüchteten gegeben.“ Denn die verschiedenen Nationalitäten müssen nun teilweise auf engem Raum leben und miteinander auskommen.

Angekommen mit nichts als ihren Kindern

Was nach Zobels Worten die Familien verbindet: Sie sind nicht nur vor politischer oder religiöser Verfolgung geflüchtet, sondern vor allem, um ihren Kindern ein freies Leben bieten zu können. Dafür haben alle, die per Dolmetscher mit der LZ reden, große Opfer gebracht. Haben ihre Häuser und all ihren Besitz verkauft, damit Schleuser ihnen den Weg nach Deutschland ebnen.

Mit nichts, teilweise nicht einmal mehr mit Papieren, sind die Familien hier angekommen. Mit viel Herzblut kümmern sich Zobel und ihre Mitstreiter um die Geflüchteten. Mit ihren Appellen, dass jene so schnell wie möglich die Sprache ihres Gastlandes lernen sollten, stoßen sie auf offene Ohren. Insbesondere die Frauen fragen immer wieder nach, wann denn ihr Deutschkurs beginne. Drei hat der Treffpunkt inzwischen organisiert.

Was die Erwachsenen der Familien aber auch verbindet: Sie wollen nicht nur in ihren Unterkünften herumsitzen. Sondern sich engagieren bei denjeningen, die ihnen nach der Flucht einen Neustart ermöglichen.

Sie wollen nicht einfach nur abwarten

Darauf ist Zobel besonders stolz: Knapp 20 der aktuell 37 Erwachsenen aus dem Haus am Kopernikusplatz haben schon bei ihr nachfragt, „wo sie helfen und arbeiten können“. Darunter sind Bauarbeiter und eine fünffache Mutter genauso wie studierte Lehrkräfte.

Zobel kann dafür ihr über viele Jahre aufgebautes Netzwerk nutzen: Im Unternehmen Chance gibt es gemeinnützige Arbeit für die Geflüchteten wie im Treffpunkt selbst oder in der Lindauer Sozialstation. Auch der Club Vaudeville will Geflüchtete als Helfer aufnehmen, fügt Strauß an.

Valentina Rist vom Unternehmen Chance ist begeistert von der Motivation, mit der einige Geflüchtete jetzt im Gebrauchtwarenkaufhaus mitarbeiten. Georg Schwarz von der Sozialstation freut sich über das Engagement, mit dem sein neuer Helfer - eigentlich Geschichtslehrer in der Sekundarstufe - beim Essen auf Räder anpackt.

Alltagsarbeit auch für Sprache wichtig

Nebenan in der Tagespflege kümmert sich eine Afghanin liebevoll um betagte Menschen. In ihrer Heimat hat sie vor allem ihre Familie versorgt und ihrem Mann in dessen Schneiderei geholfen. Wo die deutschen Worte fehlen, da helfen jetzt Gesten und Hände. Und Sozialstations-Geschäftsführer Sascha Luzecki bekommt große Ohren, als Zobel erzählt, dass endlich auch der Ehemann einer jungen Türkin, die in der Kleinkindbetreuung im Treffpunkt hilft, in Lindau angekommen ist - denn der ist studierter Apotheker.

„Dass sie hier in Lindau jetzt selbst wieder etwas leisten können, hilft ihnen allen, mit ihrer Situation zurecht zu kommen“, schildert Zobel. „Ganz nebenbei“ lernen sie erste wichtige Worte und Sätze in Deutsch, ob beim gemeinsamen Singen von Kinderliedern, beim Austragen von Essen oder dem Sortieren und Aufarbeiten von Warenspenden.

Noch hat Gaby Zobel nicht für alle eine Aufgabe gefunden. Aber die quirlige Quartiersmanagerin behält ihr Ziel im Blick: Die Geflüchteten sollen die Chance haben, in Lindau, ihrer neuen Heimat Fuß zu fassen.