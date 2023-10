Die Lindauer Insel hat bald einige Geschäfte weniger. Mehr als zehn Läden schließen, andere haben schon länger zu. Während die einen Ladenbesitzer altersbedingt aufhören, lohnt sich für andere das Geschäft nicht mehr.

Wer über die Lindauer Insel läuft, dem fallen die roten und orangenen Aufkleber an den Schaufenstern auf: „Räumungsverkauf“, „Alles muss raus“ oder „Geschäftsaufgabe“ prangt an vielen Scheiben.

Im Schaufenster des Ladens „Gea“ am Paradiesplatz stehen noch letzte Schuhe, Taschen und Möbel. Geschlossen hat der Laden aber schon seit Wochen. Zu kaufen gibt es die Ware jetzt nur noch im Zweitgeschäft in Dornbirn.

„Das Interesse an unseren Produkten ist zurückgegangen“, sagt die dortige Laden-Besitzerin Doris Hauser. Von vielen Kunden sei das Feedback gekommen, dass es mit dem Parken schwierig sei. Viele Lindauer vom Festland kommen gar nicht mehr auf die Insel, vermutet Hauser.

Händlerstammtisch könnte helfen

Der Laden in Dornbirn hingegen laufe gut. Im Vorarlberg, so Hauser, komme von der Stadtverwaltung mehr Unterstützung und Interesse am Handel als in Lindau. Es gebe zum Beispiel einen Händlerstammtisch, bei dem Ladenbesitzer ihre Sorgen und Nöte einbringen und sich austauschen können.

Wolfgang Biedermann hört auf. Sein Modegeschäft in der Cramergasse wird es dann nicht mehr geben. (Foto: rst )

Räumungsverkauf bei vielen Geschäften auf der Insel. (Foto: rst )

Ein Bindeglied zwischen Händler und Verwaltung beziehungsweise Politik wünscht sich auch der Verband „Zukunft Insel“, bei dem laut des Vorsitzenden Yassine Douar 80 Prozent der Inselhändler Mitglied sind.

„Wir fordern seit Langem einen ’Kümmerer’“, sagt Douar. Dass so viele Geschäfte von der Insel gehen, beschäftige seinen Verband seit Beginn des Jahres. Douar spricht von einem Strukturwandel. Auf der Insel habe man hauptsächlich Traditionsunternehmen. Es stelle sich jetzt die Frage, wie es mit dem Einzelhandel weitergeht.

Eine Antwort darauf scheint es nicht zu geben. Klar ist aber: Viele Geschäfte können sich nicht mehr halten. Der Gea-Laden am Paradiesplatz ist längst nicht der einzige.

Auch Elektro-Frey, das Einrichtungshaus Böhm sowie die Schuhgeschäfte Elle und die kleinere Werdich-Filiale ‐ alle in der Maximilianstraße ‐ schließen genauso wie das Modegeschäft Biedermann in der Cramergasse und der Kreativ-Raum in der Schmiedgasse Ende des Jahres.

Unterschiedliche Gründe für Schließung

Auch das Modegeschäft Melange in der Fischergasse hat laut einem Aushang nur noch ein paar Tage geöffnet. Der Besitzer des Schuhgeschäfts Palazzo in der Maximilianstraße will seinen Laden zwar noch bis zum Frühjahr weiterführen, wie es danach weitergeht, wisse er aber noch nicht.

Die Gründe für die Schließungen sind vielschichtig. Manchem Händler wie dem Schuh-Werdich fehlt es am Personal. Alle Mitarbeiter könnten in dem zweiten Geschäft auf der Insel unterkommen, sagt die Filialleiterin. „Das zeigt, wie dringend wir Leute brauchen.“

Andere wie Wolfgang Biedermann hören altersbedingt auf. Er hätte sein Modegeschäft in der Cramergasse gerne übergeben, einen Nachfolger zu finden, sei aber nicht möglich gewesen.

Zu wenig Parkplätze auf der Insel

Was viele Händler schon seit Langem beklagen: zu wenige Parkplätze für ihre Kunden. Nicht nur, aber auch deshalb verlässt beispielsweise die Metzgerei Kleiber die Insel. Im November wird ein neuer Laden in Aeschach eröffnet werden, wie Michael Kleiber im Juli gegenüber der LZ gesagt hat. Seinen Kunden würden auf der Insel immer mehr Hürden in den Weg gelegt.

Um mehr Kunden auf die Insel zu locken, hatte der Stadtrat auf Antrag von Roland Freiberg (Bürgerunion) beschlossen, die Stellplätze zwischen den Kirchen tagsüber nur für diese auszuweisen. Anwohner dürfen seit dem Frühjahr 2022 dort nicht mehr parken.

Viel gebracht hat die Umwandlung des Platzes offenbar nicht. Dass seither mehr Kunden zu ihnen kommen, spüren Händler wie Yvonne Schober nicht. Sie hat ihr Geschäft direkt neben dem Kirchplatz. „Ich habe das Gefühl, die Parkplätze stehen oft leer“, sagt auch Yassine Douar.

Händler wandern nach Österreich ab

Yvonne Schober muss schließen, weil sich das Geschäft nicht mehr lohnt, wie sie sagt. Vor ihrem Laden für Raumgestaltung in der Schmiedgasse hat sie Dekoration platziert. „Dafür muss ich viel an die Stadt zahlen“, sagt die Ladenbesitzerin, die auch schon eine satte Strafen bekommen hat, weil sie zu viel Deko ausgelegt hatte. Jetzt denkt sie darüber nach, in Österreich ein neues Geschäft zu eröffnen.

Aktionen wie die lange Kultur- und Einkaufsnacht haben immer dafür gesorgt, dass Leute auf die Insel gekommen sind und eingekauft haben. Dass sie in diesem Jahr nicht stattgefunden hat, bedauert nicht nur Yvonne Schober. Im nächsten Jahr, so Yassine Douar, überlege sein Verband, die Einkaufsnacht selbst zu organisieren. Auch andere Konzepte seien angedacht.

Man wünsche sich aber auch Unterstützung von der Stadt, so Douar. Er sieht ein, dass die Gewerbetreibenden grundsätzlich für sich selbst verantwortlich sind. Trotzdem müsse die Politik und Verwaltung sich überlegen, wie die Insel sich aufstellen solle, findet er.

Tchibo sucht neue Räume

Während andere noch ihre letzten Waren loswerden, sind die Räume des Bubble-Tea-Verkäufers „Teeamo“ in der Grub sowie die eines Bekleidungsgeschäfts und der Tchibo-Filiale in der Cramergasse schon leer geräumt.

Auch der Tchibo in der Cramergasse ist bereits weg. (Foto: rst )

„Wegen mangelnder Wirtschaftlichkeit und einem auslaufenden Mietvertrag haben wir uns entschieden, den Shop auf der Lindauer Insel zu schließen“, schreibt Tchibo-Sprecherin Helen Rad. Nach einem neuen Standort sei man noch auf der Suche. „Alle Mitarbeiterinnen haben das Angebot erhalten, in einen der umliegenden Tchibo Shops unterzukommen.“

Susanne Pfeifer will ihr Schmuckgeschäft am Bahnhofplatz lieber früher als später abgeben. Wegen zu hoher Mieten sei ein potenzieller Nachfolger wieder abgesprungen, erzählt sie. Findet sie sonst niemand, will sie den Schmuckladen noch ein Jahr weiterführen und dann Ende nächsten Jahres aufhören. Das habe nicht nur gesundheitliche Gründe. „Es sind nur noch Rucksacktouristen da“, sagt sie. Ihrer Meinung nach hat Lindau nicht mehr viel zu bieten.

Cathrin Dreher hat vor, ihre Spielecke abzugeben. Aber es soll voraussichtlich weitergehen. (Foto: rst )

Auch Cathrin Dreher gibt ihre Spielecke in der Maximilianstraße auf. Sie sei privat stark eingespannt, erklärt sie. Die gute Nachricht sei aber: „Voraussichtlich wird es mit der Spielecke weitergehen.“ Es gebe bereits Interessenten für das Geschäft.

„Auf keinen Fall in die Maximilianstraße“

Eva Hein von Tutto d’Italia sucht noch nach neuen Räume. Ab November schließe sie ihr Bekleidungsgeschäft am Paradiesplatz, weil sie damit rechnet, dass es an dem Haus nebenan bald eine Baustelle geben wird. Weitermachen möchte sie aber auf jeden Fall. „Ich habe viele Stammkunden.“ Nur einen Standort in der Fußgängerzone können sie sich nicht vorstellen.

Ein rotes Schild hängt auch bei dem Einrichtungshaus Böhm in der Maximilianstraße im Schaufenster. „Einzelteile stark reduziert“ steht dort. Inhaberin Irmgard Böhm möchte die letzten Stücke loswerden, bevor sie ihren Laden Ende des Jahres schließt.

Dass sie das Geschäft aufgeben muss, mache sie und ihre Kunden traurig. Seit 103 Jahren gebe es das Geschäft auf der Insel, seit vielen Jahrzehnten ist Irmgard Böhm die Besitzerin. Sie hätte gerne noch weitergemacht, aber mehrere Kleinigkeiten hätten sie zum Aufhören bewegt.

Auch wenn es die Be- und Entladezeiten gibt, machten beispielsweise die Poller den Händlern oft das Leben schwer. Die beweglichen Poller in der Maximilianstraße und Camergasse sollen verhindern, dass Autofahrer in die Fußgängerzone gelangen. Öffnen kann sie nur, wer einen Code oder eine Fernbedienung hat. „Den Kunden wird es nicht leicht gemacht, zu uns zu kommen.“

Wie soll es also weitergehen mit dem Einzelhandel? Dazu macht sich auch der Verband Zukunft Insel Gedanken. Die Stelle eines „Kümmerers, also Wirtschaftsförderer“, wie Yassine Douar es nennt, könne es wegen der knappen finanziellen Mittel der Stadt erst einmal nicht geben. „Wir haben schon Modelle überlegt, um die Stelle quer zu finanzieren“, sagt Douar. Bislang sei das aber nicht gelungen.