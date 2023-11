Der Gemeinderat Achberg hat den Vorschlag von Bürgermeister Tobias Walch abgelehnt, die Hebesätze für die Grund- und die Gewerbesteuer zu erhöhen. Walch und Kämmerin Tanja Ruh hatten zuvor auf eine „Liquiditätsdelle“ in den nächsten Jahren aufgrund verschiedener Großprojekte hingewiesen. Erstmals seit Jahrzehnten könnte Achberg in die Situation kommen, Darlehen aufnehmen zu müssen.

„Dass es so deutlich ausfällt, hätte ich nicht gedacht“, kommentierte Walch das Ergebnis im Gemeinderat: Einzig seine Hand hob sich bei der Abstimmung für eine Steuererhöhung. Die sollte künftig knapp 57.000 Euro jährlich mehr in den Gemeindesäckel spülen.

Grund- und Gewerbesteuer sollten erhöht werden

Vorgeschlagen hatte der Bürgermeister eine Anhebung um 20 Punkte bei der Grundsteuer und um zehn Punkte bei der Gewerbesteuer. Mit Hebesätzen von 340 (Grundsteuer A), 360 (Grundsteuer B) beziehungsweise 350 Prozent (Gewerbesteuer) hätte Achberg immer noch unter dem Durchschnitt der umliegenden Kommunen gelegen, argumentierten Walch und Ruh.

Notwendig sei die Erhöhung mit Blick auf die um mindestens 120.000 Euro höhere Kreisumlage sowie deutlich höheren Kosten bei anstehenden Großprojekten.

Kosten für Großprojekte steigen

So müsse die Gemeinde für die Zwischenfinanzierung beim Breitbandausbau jetzt mit 60.000 Euro Zinsen pro Jahr kalkulieren, nachdem die Null-Zins-Phase vorbei sei. Besonders drastisch: Für die Erweiterung des Feuerwehrhauses waren bislang 400.000 Euro in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehen.

Inzwischen ist klar, dass eine umfassendere Erweiterung oder gar ein Neubau notwendig ist. So hat die Kämmerin nun 1,8 Millionen Euro eingeplant.

Aufgrund der Kostensteigerungen im Baugewerbe geht Ruh inzwischen auch davon aus, dass der geplante Neubau von Sozialwohnungen für Flüchtlinge im Neubaugebiet Fuchsacker in Doberatsweiler 1,8 statt 1,5 Millionen Euro kostet.

Noch hat Achberg Rücklagen in Höhe von 3,4 Millionen Euro. Kommt es in den nächsten zwei bis drei Jahren zur Realisierung der Millionenprojekte Breitbandausbau, Sozialwohnungsbau und Feuerwehrhaus-Neubau oder -Erweiterung könnte die Kommune schon 2025 mit 680.000 Euro ins Minus rutschen.

Flüchtlingsheim: Ein vieldiskutiertes Projekt

Den geplanten Neubau von Sozialwohnungen für Flüchtlinge führten Gerold Nuber und Matthias Kaeß in der Diskussion an. Noch nie in seiner langen Zeit als Ratsmitglied sei er so häufig auf ein Projekt angesprochen worden, stellte Nuber fest.

„Wie könnt ihr so viel Geld ausgeben für ein Asylbewerberhaus“, höre er immer wieder. Vor diesem Hintergrund sei eine Steuererhöhung nicht zu vermitteln. Und Kaeß gab ihm Recht.

Das ist ein Gesamtpaket. Heidi Herzog

Bei Investitionen in den Kindergarten, die Grundschule oder das Feuerwehrhaus sage niemand im Ort etwas. Beim geplanten Projekt für Flüchtlinge gelte es aber auch, Folgekosten zu berücksichtigen.

Bürgermeister Walch verwies auf die Zuschüsse in Höhe von 350.000 Euro für den geplanten Neubau. Und aus den Reihen des Gremiums mahnte Heidi Herzog, die angedachte Steuererhöhung nicht mit dem Sozialbau gleichzusetzen: „Das ist ein Gesamtpaket.“

Wird Turnhalle zwangsbelegt, sollte Wohnraum fehlen?

Entstehe kein neuer Wohnraum, „müssen wir irgendwann die Turnhalle hergeben“, sagte Herzog mit Blick auf eine mögliche Zwangsbelegung mit Flüchtlingen. Letztlich stimmte aber auch sie gegen die Anhebung der Steuersätze.

Zweiter Bürgermeister Manfred Vogler verwies darauf, dass vom Breitbandausbau und der Verbesserungen des Brandschutzes rund um das Feuerwehrhaus die gesamte Bevölkerung profitiere. Doch dieses Argument konnte auch ihn selbst nicht überzeugen, für eine Steuererhöhung zu stimmen.

Chance vor sechs Jahren vertan?

Anne Reischmann erinnerte an die jahrelange gute Finanzsituation Achbergs. Und Klaus Wirthwein fand „schade, dass 2017 die Chance für eine Auslagerung von Feuerwehr und Bauhof nicht genutzt wurde“.

Damals diskutierte der Gemeinderat die Unterbringung von Kindergartengruppen im benachbarten Martin-Grisar-Haus. Nun seien die Kosten für einen möglichen Feuerwehrhaus-Neubau deutlich höher.