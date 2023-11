Wie geht es mit der Notfallversorgung im Landkreis Lindau weiter? Welche Defizite gibt es? Wie könnten mögliche Lösungsansätze aussehen? Das ist ein Teil der Fragen, die ein Gutachten beantworten soll, die der Rettungszweckverband in Auftrag gegeben hat. Angeregt hat es Landrat Elmar Stegmann.

Hinter dem Gutachten steht die Frage, wie es grundsätzlich mit der Notaufnahme an der Rotkreuzklinik in Lindenberg weitergeht, aber die Gutachter nehmen den ganzen Landkreis in den Blick. In Lindenberg gab es nach Informationen aus Mitarbeiterkreisen Überlegungen die Notfallversorgung deutlich einzuschränken.

Mittlerweile arbeitet die Klinik an einem Konzept, wie sie die Notfallversorgung selber und über eine Kooperation mit der Oberschwabenklinik aufrechterhalten kann. Das hat die Generaloberin Edith Dürr in einem Brief an den Landrat bekräftigt, ohne allerdings Details zu nennen. Die Rotkreuzklinik bleibe „dem Grunde nach weiterhin Anlaufstelle für Notfälle“, schreibt sie darin. Nähere Erkenntnisse erhofft sich der Landrat von einem Gespräch mit der Generaloberin und dem Insolvenzverwalter, das in Kürze stattfinden soll.

Wie steht es um die Notfallversorgung?

Unabhängig von der Entwicklung an der Rotkreuzklinik will der Landkreis klären, wie es um die Notfallversorgung steht. Er erwartet sich auch Lösungsansätze und Vorschläge, wie die Kommunikation erfolgen und Interessensgruppen in den Prozess eingebunden werden können. In Auftrag gegeben hat das Gutachten der Rettungszweckverband Allgäu, in dem der Landkreis Lindau Mitglied ist. Übernehmen wird es das Institut für Notfallmedizin und Medizinmanagement am Klinikum der Uni München.

Untersuchen sollen die Experten die gesamte Notfallversorgung im Landkreis Lindau. Und zwar die stationäre, sprich im Krankenhaus, als auch die vorgelagerte mit Notärzten und dem Rettungsdienst. Klären sollen die Fachleute dabei, welche Defizite es bereits gibt. Das bezieht sich beispielsweise auf Hilfsfristen, die der Rettungsdienst einhalten muss, aber auch die Ausstattung mit Betten, Großgeräten und OP-Kapazitäten. Aktuell gibt es beispielsweise weder in Lindau noch in Lindenberg einen Linkskatheter-Messplatz.

Kliniken sollen sich weniger Konkurrenz machen

Klären sollen die Gutachter zudem, welche Veränderungen auf die Kliniken durch die angekündigte Krankenhausreform zukommen. So werden nach Stand der Dinge manche Behandlungen nur noch in Kliniken erfolgen, wenn sie eine entsprechende Zahl an Fällen behandeln. Das betrifft die Kliniken in Lindau und Lindenberg.

Ziel müsse es sein, dass sich die Kliniken in der Region weniger Konkurrenz machen, „damit Ärzte und Maschinen besser eingesetzt werden im Interesse der Patienten“, sagte Stegmann. Um Kooperationsmöglichkeiten auszuloten, führt er nach eigenem Bekunden auch Gespräche mit der Landesrätin für Gesundheit in Vorarlberg. Sie sollen auf Ebene der Geschäftsführung und Chefärzte fortgeführt werden.

„Ist man bereit, Geld zu setzen oder nicht?“

Die Kreisräte stehen geschlossen hinter dem Gutachten. Es gibt aber offenbar weiteren Gesprächsbedarf. Das betrifft vor allem die Notaufnahme an der Rotkreuzklinik, speziell die Fragen, wie sie künftig aufgestellt ist und wie sie finanziert wird. „Man sollte vielleicht mal mit der Schwesternschaft reden, was sie aufrechterhalten können und wollen und was das kostet“, sagte Lindenbergs Bürgermeister Eric Ballerstedt in Richtung Landrat. Die Notaufnahme werde in jedem Fall defizitär bleiben. Gefordert sieht er deshalb den Landkreis. „Ist man bereit, Geld zu setzen oder nicht. Das muss man hier entscheiden“.

Keiner solle annehmen, allein mit einem weiteren Rettungswagen sei es für die Notfallversorgung getan. Ballerstedt forderte zudem den Landkreis auf, „alles zu unternehmen, um die 42 Millionen Euro in der Region zu halten.“ Dieses Geld hatte der Freistaat für den geplanten Neubau der Rotkreuzklinik als Förderung zugesagt.

Warum es mit einem zusätzlichen Rettungswagen allein nicht getan ist

Für Scheideggs Rathauschef Uli Pfanner - er ist Sprecher der Bürgermeister im Landkreis - ist das Gutachten der richtige Weg. Die Menschen bewege die Gesundheitsversorgung stark. „Wenn es wichtig ist, werden wir Geld zur Verfügung stellen“, sagte er mit Blick auf die möglichen Ergebnisse des Gutachtens. Es beklagte aber auch die unzureichende Finanzierung des Krankenhauswesens.

Grünenbachs Bürgermeister Markus Eugler, selber lang im Rettungsdienst tätig, hält eine Notfallbehandlung im Krankenhaus weiter für nötig. Mit einem zusätzlichen Rettungswagen allein oder einer zweiten Wache etwa in Weiler werde es nicht getan sein. „Von Oberreute nach Wangen kann es zu weit sein“, sagte er. Mitunter sei eine schnellstmögliche Versorgung in einer Klinik nötig, um Leben zu retten. Die Entscheidung wie es mit der stationären Notfallversorgung weitergeht, will er im Übrigen nicht Trägern allein überlassen. Letztlich sei das auch eine Entscheidung des Kreistages.