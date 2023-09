„Zwischenlösung ab 2024“ steht auf der Karte, die beim Bahn-Info-Abend der Stadt kurz gezeigt wird. Sie macht manchen Besucher stutzig. Denn dort ist für die geplante neue Zufahrt ins Giebelbach-Viertel und weiter Richtung Gleisdreieck eine etwas andere Trasse eingezeichnet, als bisher bekannt. Auf Nachfrage der LZ erklärt die Stadtverwaltung, wieso es nun eine dritte Variante gibt.

„Der Stadt Lindau ist es wichtig, dass das Giebelbachviertel zügig erschlossen wird, der vorgesehene Fahrplan der Bahn kommen kann und der Landschaftsschutz bestmöglich gewährleistet wird.“ Diese Aussage stellt die Lindauer Pressesprecherin Bettina Wind den Antworten der Verwaltung voran.

„Zügig erschlossen“ irritiert manchen, der dort wohnt. Denn die zuletzt diskutierte Variante für die neue Erschließung, die von der Wackerstraße aus in den Bürgermeister-Thomann-Weg führen soll, hätte eigentlich schon Ende dieses Jahres gebaut sein sollen.

An den Schranken bleibt vorerst alles beim Alten

Der „vorgesehene Fahrplan der Bahn“ hinkt weiter hinter früheren Aussagen hinterher. Denn klar ist seit dem Info-Abend, dass auf der Strecke zwischen Insel-Bahnhof und Reutin frühestens in einem Jahr mehr Züge fahren dürfen. Die aktuelle Zugzahl-Begrenzung bleibt voraussichtlich bis Dezember 2024 erhalten ‐ weil die Schranken in Aeschach nicht noch öfter und länger geschlossen sein dürfen.

Über die geplante neue Verbindungsstraße ist in den vergangenen Jahren schon viel diskutiert worden. Sie soll künftig die Zufahrt zu den Häusern im Giebelbachviertel sicherstellen, wenn der Bahnübergang Holdereggenstraße wegfällt. Sie soll aber auch Übergangslösung für die Menschen im Gleisdreieck sein, bis in etwa fünf Jahren die sogenannte Brückenstraße zwischen Bahnstrecke und Holdereggenpark gebaut ist.

Wir gehen davon aus, dass die dritte Variante nun auch tatsächlich beschlossen wird. Sprecherin Stadt Lindau

Die Idee einer neuen Zufahrt von der Wackerstraße durch den Heckenweg wurde recht schnell verworfen. Der nächste Vorschlag war der Bau einer neuen Straße zwischen Tennisplätzen und Schrebergärten. Fünf Kleingärten mussten deshalb schon umziehen. Laut Wind wurden sie innerhalb städtischer Flächen „im näheren Umfeld“ verlegt.

Streitpunkt Landschaftsschutzgebiet

Doch es zeigten sich neue Hürden: Die Straßenbaupläne berührten teilweise das Landschaftsschutzgebiet. Die Bahn plante um und ließ die Straße über ein Grundstück der GWG führen – doch dagegen protestierte die Wohnungsgesellschaft.

„Mit Blick auf die Zeit“ ist es der Stadt nach Winds Worten wichtig gewesen, sich im Anschluss an den Erörterungstermin der Regierung auf eine dritte Variante zu einigen. „Diese vereinbart nun die Belange des Landschaftsschutzes mit den vorhandenen Eigentumsinteressen Dritter bestmöglich“, schreibt die städtische Sprecherin. Und fügt an: „Wir gehen davon aus, dass die dritte Variante nun auch tatsächlich beschlossen wird.“

„Im Wesentlichen“ verlaufe diese dritte Variante auf der ursprünglichen Trasse, die vor zwei Jahren bekannt wurde. Die Straße werde entlang der Tennishalle gebaut und dann nach Süden verschwenkt, erklärt die Stadt auf Nachfrage der LZ. Dort soll sie direkt an den Bürgermeister-Thomann-Weg anschließen.

Der Unterschied zum bisherigen Plan sei, dass „die Straße in einem anderen Winkel verläuft und so weit in ein privates Grundstück verschoben wurde, dass das Landschaftsschutzgebiet in diesem Bereich nicht tangiert wird“, heißt es in Winds Antwort weiter.

Nach dem Tennisplatz ohne Gehweg

Zwischen Wackerstraße und Tennishalle soll die neue Straße mit einem zusätzlich zwei Meter breiten Gehweg gebaut werden. Der endet allerdings nach der Halle: Dann soll die 5,50 Meter breite Fahrbahn als verkehrsberuhigter Bereich weitergeführt werden. Dort sind dann Autos, Radler und Fußgänger gleichberechtigte Verkehrsteilnehmer.

Die Änderung im südlichen Neubau-Abschnitt soll vor allem den Landschaftsschutz besser berücksichtigen. Denn während bisher im Schutzgebiet ein Stück Wiese auf einer Länge von 30 Metern überbaut worden wäre, werde das nun vermieden. Allerdings müssen zwei weitere Schrebergärten weichen: Die sollen nach Winds Aussage umgesiedelt werden. Dabei bekämen sie die Kosten ersetzt, zudem würden Mitarbeiter der Garten- und Tiefbaubetriebe beim Umzug helfen.

Dass sich der Bau der neuen Zufahrt noch einmal verzögert, erklärt die Pressesprecherin mit Verfahrensvorgaben: Mit der detaillierten Planung und Ausschreibung könne die Stadt erst beginnen, wenn der Planfeststellungsbeschluss vorliege. „Bestenfalls“ finde man noch bis Ende dieses Jahres eine Baufirma.

Die könne witterungsbedingt aber kaum vor Mitte Februar mit den Bauarbeiten beginnen. Deshalb gehen die Verantwortlichen in der Stadt aktuell davon aus, dass die neue Straße erst ab Ende Mai kommenden Jahres befahrbar ist.