Eigentlich konzentriert sich der Extremschwimmer Paul Bieber auf sein Projekt Mission15. Diese Anzahl an Eismeilen will er schaffen, um einen neuen Weltrekord aufstellen. Doch nun hat er sogar die Chance, einen weiteren Weltrekord aufzustellen.

Seine neunte Eismeile, die er am 7. Januar in Veitsbronn geschwommen ist, sei erst am Montag offiziell durch den Weltverband der International Ice Swimming Association anerkannt worden.

„Dadurch sind noch ein paar weitere Gratulanten dazu gekommen“, schreibt Paul Bieber in einer Pressemitteilung. Und eine der Gratulantinnen, die Dänin Dorte Lyager, habe den 40-jährigen Eisschwimmer darauf aufmerksam gemacht, dass er die Chance hat, einen weiteren Weltrekord aufzustellen.

Auf Rekordjagd: Paul Bieber. (Foto: Mika Sandberg )

Zehn Eismeilen in vier Jahren

Wenn Bieber noch in diesem Jahr seine zehnte Eismeile schwimmt, ist er offiziell der schnellste Schwimmer, der diese Anzahl an Eismeilen innerhalb kürzester Zeit geschafft hat. Kein Schwimmer sei jemals schneller bei seiner zehnten Eismeile gewesen. Insgesamt brauchte Bieber nur vier Jahre dafür. Ein beachtliches Tempo, vor allem, wenn man sich die großen Namen der Szene genauer anschaut.

Die ehemalige Extremschwimmerin Pauline Barker aus England brauchte 5 Jahre (2014-2018) für ihre zehn Eismeilen. Der immer noch aktive und aktuelle Weltrekordhalter mit insgesamt 14 Eismeilen, Ger Kennedy aus Irland, hat sechs Jahre (2013-2018) und die aktive Extremschwimmerin Cath Pendleton aus Wales hat sogar acht Jahre dafür gebraucht (2016-2023). Ebenfalls in acht Jahren hat es die Engländerin Kate Steels (2015 - 2022) geschafft.

Schwimmt er am Sonntag die nächste Eismeile?

Ob Paul Bieber seine nächste Eismeile am Sonntag, 20. Januar, schwimmen kann, wird sich zeigen. „Wir sind gerade am organisieren. Observer, Arzt, Rettungsschwimmer müssen gebrieft werden, aber auch das Wetter sollte mitspielen“, sagt Bieber. „Auch sollte es nicht unbedingt unter 2,5 Grad haben, sonst wird es wirklich heftig.“

Wenn Bieber seine zehnte Eismeile schafft, sei er nicht nur offizieller Weltrekordhalter für die meisten Eismeilen in kürzester Zeit, sondern auch einer von nur sechs Eisschwimmern weltweit, denen diese Kunststück gelungen ist.