Warum verdanken wir den Chemienobelpreisträgern den LED-Fernseher? Warum werden Frauen auf dem Arbeitsmarkt schlechter bezahlt als Männer? Und was genau ist Attosekundenphysik? Auch in diesem Jahr erklären Fachleute, welche Forscher und welche Ideen sich hinter den aktuellen Nobelpreisen verbergen.

Die 73. Lindauer Nobelpreisträgertagung mit Schwerpunkt Physik findet vom 30. Juni bis 5. Juli statt. Kuratorium und Stiftung Lindauer Nobelpreisträgertagungen starten am Sonntag, 21. Januar, 11 Uhr, mit der traditionellen Matinee in das Tagungsjahr. Die Lindauer Zeitung verlost dafür Plätze.

Zwei wissenschaftliche Leiter der Tagung sowie eine ehemalige Teilnehmerin und ein ehemaliger Teilnehmer stellen die am 10. Dezember 2023 in Stockholm mit dem Nobelpreis ausgezeichnete Forschung vor und beantworten Fragen aus dem Publikum.

Nach der Begrüßung durch Nikolaus Turner, Mitglied der Vorstände von Kuratorium und Stiftung der Lindauer Nobelpreisträgertagungen, und einer Einführung von Hendrik Groth, Editor-at-Large der Schwäbischen Zeitung, geht es um den aktuellen Chemienobelpreis.

Heiner Linke erklärt die Leistung der Chemienobelpreisträger. Er forscht und lehrt im schwedischen Lund zum Thema Nanophysik und ist Mitglied im Komitee für die Vergabe des Nobelpreises in Chemie. (Foto: Christian Flemming )

LED-Fernseher und innovative Entwicklungen in der Medizintechnik

Prof. Dr. Heiner Linke forscht und lehrt im schwedischen Lund zum Thema Nanophysik und ist Mitglied im Komitee für die Vergabe des Nobelpreises in Chemie. Als wissenschaftlicher Leiter der Lindauer Nobelpreisträgertagungen für Physik und Vize-Präsident des Kuratoriums erklärt er, warum wir den Chemienobelpreisträgern Moungi G. Bawendi, Louis E. Brus und Alexei I. Ekimov unter anderem LED-Fernseher, aber auch innovative Entwicklungen in der Medizintechnik verdanken.

Der Preis der Schwedischen Reichsbank für Wirtschaftswissenschaften ging zuletzt an die US-Wissenschaftlerin Claudia Goldin für ihre Forschung zu Ursachen für geschlechtsspezifische Unterschiede auf dem Arbeitsmarkt. Präsentiert wird dieses Thema von Lindau Alumna Dr. Andrea Doetsch, bei der Allianz in München zuständig für das Thema Lohngleichheit. Sie nahm 2017 an der 6. Lindauer Tagung der Wirtschaftswissenschaften teil.

Andrea Doetsch spricht über geschlechtsspezifische Unterschiede auf dem Arbeitsmarkt. Sie ist bei der Allianz in München zuständig für das Thema Lohngleichheit. (Foto: PR )

Atomare Bewegungen in Molekülen

Prof. Dr. Rainer Blatt, Professor an der Universität Innsbruck und ebenfalls wissenschaftlicher Leiter für Physik der Lindauer Tagungen, gibt Einblicke in die Attosekundenphysik. Pierre Agostini, Ferenc Krausz und Anne L’Huillier sind die Physiknobelpreisträger des vergangenen Jahres.

Zufälliges Treffen am Kopierer?

Den Abschluss bildet der Vortrag von Dr. Andreas Linder, Forscher am LMU-Klinikum in München und Lindau Alumnus von 2015. Er stellt die faszinierende Geschichte der Nobelpreisträgerinnen für Physiologie/Medizin vor. Katalin Kalinkó und Drew Weissmann trafen sich der Legende nach in den 90er Jahren zufällig an einem Kopierer der Universität von Pennsylvania. Aus dieser Begegnung entwickelte sich gemeinsame Forschung an mRNA-Impfstoffen, die seit der Coronapandemie jedem bekannt sind.

Andreas Linder, Forscher am LMU-Klinikum in München, stellt die faszinierende Geschichte der Nobelpreisträgerinnen für Physiologie/Medizin vor. (Foto: PR )

Wer die Themen anschließend weiter vertiefen möchte, für den halten die Lindauer Tagungen beim Empfang im Foyer der Inselhalle die Nobelposter bereit, auf denen die jeweiligen Forschungsfelder erläutert werden.