Niels Frevert präsentiert zuweilen schmerzhaft schöne Popmusik

„Pseudopoesie“ heißt das aktuelle Album, mit dem der Hamburger Liedermacher Niels Frevert gerade auf Tour ist ‐ große, laut Vorschau zuweilen schmerzhaft schöne Popmusik, die das Leben der Menschen ernst nimmt, ersungene Fluchten in ein neues Leben oder um es mit Freverts Worten zu sagen: „Der Blick ist weit und die Sehnsucht groß und jeder Morgen ein neuer Versuch“.

Freverts Lieder sind gesungene Roadmovies und minimalistische Beobachtungen. Er verarbeitet dabei musikalisch Empfindungen. Es sind gesungen erzählte Kleinode, Liedpoesie ohne Prätention. Niels Frevert lässt sich nicht in Schubladen stecken, und auch mit seinem mittlerweile siebten Album beweist Niels Frevert wieder, dass er zur ersten Riege der deutschen Songwriter gehört. Zu sehen ist er auf der Lindauer Zeughausbühne am Freitag, 6. Oktober. Das Konzert ist unbestuhlt. Die Vorstellung beginnt um 20 Uhr. Einlass ist um 19.15 Uhr. Karten zu 25 Euro, ermäßigt 21 Euro gibt es an der Theaterkasse, im Lindaupark (Restkarten stehen eventuell an der Abendkasse zum Verkauf) sowie unter

www.zeughaus-lindau.de und reservix.de