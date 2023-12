Sie hatte mit den ersten Stand am Lindauer Weihnachtsmarkt: Inge Neumüller aus Landshut verkauft dort seit über 35 Jahren ihre Produkte in der Vorweihnachtszeit. Eine Ausnahme gibt es nicht: Lindau ist im Dezember gesetzt - und selbst die Geburt ihres Sohnes konnte sie nicht lange davon abbringen, hinter ihrem Stand zu stehen.

Es regnet Bindfäden - beileibe nicht das ideale Weihnachtsmarktwetter. Inge Neumüller legt einen Stapel mit Mützen in ihrem Stand zurecht und schaut in den Himmel. „Wir machen trotzdem das Beste daraus“, sagt sie, lacht und zuckt mit den Schultern.

Gute und schlechte Zeiten erlebt

Sie hat mit den Jahren gelernt, vieles hinzunehmen, was sie nicht ändern kann. Das Wetter gehört dazu. Als Standbetreiber muss man eben auch mit solchen Unwägbarkeiten zurecht kommen. Sowieso gilt: „Wir haben gute und schlechte Zeiten erlebt“, erinnert sie sich.

Seit der ersten Stunde dabei

Denn die Weihnachtsmarktzeiten waren nicht immer so positiv wie gerade - nimmt man einmal Abstand vom momentan nasskalten Wetter. Und Neumüller weiß, wovon sie erzählt. Denn sie ist seit der ersten Stunde dabei. Der Standort in der Fußgängerzone wäre beispielsweise schlecht gewesen. Aber das ist zum Glück Geschichte.

Seit über 35 Jahren ist die Landshuterin jedes Jahr zu Weihnachten in Lindau hinter der Theke ihres Standes zu finden. Zuerst verkaufte sie Socken und Schafwolle. Dann kam der Stand mit dem Flammlachs dazu. Seit vielen Jahren unterstützen sie noch ihre Tochter und ihr Sohn mit ihren eigenen Ständen, in denen sie Früchte und Maroni verkaufen.

Lindau wurde zur zweiten Heimat

Viele Erinnerungen verbindet Neumüller deshalb mit dem Weihnachtsmarkt. „Lindau ist inzwischen zu meiner zweiten Heimat geworden“, erzählt sie. Ja und für ihren Sohn ist Lindau sogar der Geburtsort.

Es ist die wohl spannendste Geschichte in ihrer nun über 35-jährigen Lindauer Episode. Es war der 14. Dezember als bei der damals Hochschwangeren plötzlich die Wehen einsetzten. „14 Tage zu früh“, wie sie heute schmunzelnd erzählt.

Fünf Tage nach der Geburt bereits wieder am Stand

Eine Kundin, die gerade an ihrem Stand war, handelte sofort, brachte Inge Neumüller ins Krankenhaus, wo sie ihren heute 33 Jahre alten Sohn Samuel zur Welt brachte. Allerdings blieb sie nicht lange in der Klinik. „Ich lag drei Tage im Krankenhaus“, erinnert sie sich. Am fünften Tag nach der Geburt stand sie bereits wieder hinter ihrem Stand und verkaufte Socken.

Den Lindauer Weihnachtsmarkt sogen deshalb ihre beiden Kinder quasi wie die Muttermilch auf. Schließlich war der Dezember in Lindau Pflicht. Wenig überraschend, dass sich ihre Kinder im Alter von 18 Jahren ebenfalls selbstständig machten und seither auch einen Stand bei der Lindauer Hafenweihnacht haben.

Lindauer Weihnachtsmarkt mit ins Leben gerufen

Die Verbindung nach Lindau hat für Neumüller aber auch einen besonderen Grund: Dabei nahm allerdings alles in Augsburg an Fahrt auf. „Wir saßen mit dem Vorstand des BLV (Bayerischer Landesverband der Marktkaufleute und der Schausteller, d. Red.) zusammen“, erinnert sich Neumüller.

Sie alle überlegten, wo sich ein schöner Weihnachtsmarkt in Bayern etablieren ließe - und Lindau war zu jener Zeit noch ein weißer Fleck. Das passte, schließlich verkaufte Neumüller bereits beim Lindauer Jahrmarkt ihre Socken. Sie kannte die außergewöhnlichen Lage der Stadt, die geradezu dafür prädestiniert schien, einen romantischen Weihnachtsmarkt anzusiedeln.

Lindauer Hafen als Standort ideal

Deshalb nahmen der Verband und sie Kontakt mit der Lindauer Stadtverwaltung auf und sie begannen zu planen. Sie sprachen weitere Standbetreiber an - der Anfang war gemacht.

Über die Jahre wurde nun auch ein idealer Standort am Lindauer Hafen gefunden. „Das Kulturamt unterstützt uns und ist fair“, lobt Neumüller. Alles ist gut also - bis vielleicht auf das momentane Wetter. Aber das hat die Landshuterin gelernt hinzunehmen. Manche Sachen lassen sich eben nicht ändern.