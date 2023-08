Neugierige und verspielte Kira sucht neues Zuhause

Die wunderschöne, graue Katze namens Kira wurde im August wegen einer Allergie im Lindauer Tierheim abgegeben. Die zierliche Samtpfote ist ein gutes Jahr alt und eine Einzelprinzessin. Sie ist wie alle jungen Katzen in diesem Alter noch sehr neugierig, verspielt und anhänglich. Sie kann zu Familien mit älteren Kinder kommen. Als Freigängerin will sie ein Zuhause, in dem sie auch ungehindert rein und raus kann. Sie ist eine kommunikative Katze, vor allem, wenn es ums Fressen geht. Da liebt sie bevorzugt Nassfutter mit Lachs. Die graue Schönheit ist wie alle Katzen im Tierheim kastriert, tätowiert und geimpft.

Wer sich für Kira interessiert, kann sich telefonisch mit dem Tierheim Lindau unter 08382/72365 in Verbindung setzen. Weitere Infos rund ums Tierheim gibt es auf der Hompage www.tierheim–lindau.de