Neues Weihnachtsabo im Theater Lindau

Das Theater Lindau bietet auch in diesem Jahr ein Weihnachtsabo an. In dem Abo enthalten sind vier Veranstaltungen von Februar bis April 2024. Dies teilt das Theater mit.

Das Theater-Abonnement mit vier ausgewählten und laut Mitteilung sehr abwechslungsreichen Veranstaltungen mit einem hohen Unterhaltungswert sind ab einem Preis von 39 Euro zu haben. Erhältlich ist das Lindauer Weihnachtsabo ab 30. Oktober an der Theaterkasse, im Lindaupark und in der Tourist-Information. Zu beachten sei, dass die Buchung dieses speziellen Abonnements nur in einer begrenzten Menge möglich ist, heißt es in der Mitteilung weiter.

Folgende Theateraufführungen sind im Abo enthalten: „25 Jahre Bidla Bih ‐ Der Name ist Programm“, Musik-Comedy, am Montag, 12. Februar 2024, 19.30 Uhr; „Was man von hier aus sehen kann“ nach dem Roman von Mariana Leky mit Gilla Cremer & Rolf Claussen am Sonntag, 10. März,19.30 Uhr, „Die vier Elemente“, ein vierteiliger Tanzabend von Katja Wachter, Gustavo Ramírez Sansano, Georg Reischl und Roberto Scafati, am Dienstag, 9. April, 19.30 Uhr, sowie „8 Cellos“ am Donnerstag, 25. April, 20.30 Uhr.

Das Weihnachtsabo gibt es in folgenden Preiskategorien: 1. Kategorie kostet 94 Euro, 2. Kategorie 80 Euro, 3. Kategorie 55 Euro und 4. Kategorie 39 Euro.

Weitere Informationen zu allen Veranstaltungen unter www.kultur-lindau.de. Die Theaterkasse (direkt neben dem Haupteingang des Stadttheaters) ist geöffnet am Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag und Samstag von 10 bis 13.30 Uhr sowie am Montag, Dienstag und Donnerstag von 15 bis 17 Uhr. Kontakt per Mail an [email protected] oder unter Telefon 08382/9113911. Karten sind außerdem erhältlich bei der Tourist-Information Lindau, im Lindaupark und bundesweit bei allen Reservix Vorverkaufsstellen.