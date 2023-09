Ein strikter Taktverkehr, in den sich auch die Schulen einordnen müssen. Teilweise neue Linien, vor allem im Westallgäu. Und Busse, die dem Klimaschutz dienen: Mit dem Fahrplanwechsel im Dezember rollt das neue Nahverkehrskonzept des Landkreises Lindau an. Im Wirtschaftsausschuss hat die Verwaltung aufgezeigt, was sich im täglichen Busverkehr ändern wird.

Sie sollen die Menschen im Kreis Lindau zum Umsteigen motivieren und zum Klimaschutz beitragen: Auf den neuen Bussen, die ab 10. Dezember im Landkreis Lindau unterwegs sein werden, und den künftigen Fahrplänen ruhen viele Hoffnungen.

Letztere liegen weitgehend fest, hieß es im Ausschuss. Bis Mitte Oktober werde man letzte Details absprechen. Nicht nur Kreisrat Eberhard Rotter hofft, dass dann Probleme etwa mit Anschlüssen zwischen Bahn und Bus der Vergangenheit angehören.

Die Busse der Regional-Bus Augsburg (RBA) sind jahrzehntelang im Kreis Lindau unterwegs gewesen. Doch die Konzessionen für die nächsten zehn Jahre hat der Kreis an drei neue Verkehrsunternehmen vergeben: an die Firma Regionalverkehr Alb-Bodensee (RAB), die Firma Sohler aus Wangen (die mit den Süddeutschen Verkehrslinien aus Laupheim zusammenarbeitet) und das Lindenberger Busunternehmen Burkhard.

Firmen haben ausreichend Personal gefunden

Was die Mitglieder des Ausschusses für Wirtschaft und Mobilität in ihrer jüngsten Sitzung aufatmen ließ: Nach Aussage der Verwaltung ist „die Personalbeschaffung erfolgreich abgeschlossen worden“. Für den künftigen Busverkehr gibt es also genügend Busfahrerinnen und -fahrer. Denn immer wieder waren in den vergangenen Monaten insbesondere im Westallgäu Busfahrten mit der Begründung Personalmangel ausgefallen.

Die Busse selbst sollen großteils hochmodern sein. Zwar fahren viele weiterhin mit Diesel. Aber die Firmen hätten deutlich mehr Fahrzeuge mit den höchsten Umweltstandards bestellt, als der Kreis vorgegeben hatte, sagte die neue Nahverkehrs-Expertin des Landratsamtes, Vanessa Pfeifle, im Ausschuss.

Was bedeutet, dass Buskunden ab 10. Dezember fast immer in neue Busse einsteigen werden: Alle drei Unternehmen haben für ihre Linienverkehre neue Fahrzeuge angeschafft, bestätigte Frank Saalbaum vom Landratsamt. Bestandsfahrzeuge würden nur in Ausnahmefällen unterwegs sein.

Erste Wasserstoff-Busse rollen ab März

Vier der neuen Busse kommen erst im März und Juni nächsten Jahres auf die Straße: Das sind die mit Wasserstoff angetriebenen Fahrzeuge, welche der Lindenberger Busunternehmer und Kreisrat Klaus Burkhard gekauft hat. Wegen der langwierigen Fördervorgaben verzögere sich deren Lieferung, schilderte er.

Immerhin ist es dem Landratsamt gelungen, dafür Bundeszuschüsse in den Kreis zu holen. Denn ein Wasserstoffbus kostet mit rund 650.000 Euro knapp das Dreifache eines Fahrzeugs mit Dieselantrieb, sagte Burkhard. 80 Prozent des Mehrbetrags werde aber durch die Fördergelder abgedeckt. Mit Blick auf den Klimaschutz ist dem Kreis der Einsatz solcher Fahrzeuge sehr wichtig. Sie werden auf drei Linien im Westallgäu unterwegs sein.

Was in den Augen des Lindauer Landrats Elmar Stegmann neben Fahrplänen und neuen barrierefreien Fahrzeugen auch bedeutsam ist: Künftig fahren die Busse in einem einheitlichen Design durch den Landkreis.

Der orientiert sich mit Aufdrucken in Weiß und Gelb auf blauem Untergrund an den Farben des Verkehrsverbunds Bodo. „Das ist dann ein Wiedererkennungswert“, betonte Stegmann, ähnlich wie das Türkis der Lindauer Stadtbusse oder das helle Gelb der Vorarlberger Landbusse.

Einheitliche Bodo-Schilder für Haltestellen

Auch die Bushaltestellen des Regionalverkehrs zwischen Nonnenhorn, Scheidegg und Maierhöfen sollen künftig klar erkennbar sein: Dort werden ab Dezember einheitliche Schilder in drei verschiedenen Varianten stehen.

Ein gutes Dutzend an besonders wichtigen Stellen wie etwa Lindenberg, Scheidegg sowie den Bahnhöfen in Hergatz und Röthenbach werde sogar mit dynamischen Fahrplan-Infos ausgestattet. Aktuelle Fahrpläne sollen aber auf jeden Fall künftig an jeder Haltestelle zu finden sein.

Damit möglichst viele Menschen im Kreis verstärkt in den Regional-Busverkehr umsteigen, will das Landratsamt eine große Werbekampagne starten. Pendler und Schüler, aber auch Freizeitnutzer und ältere Menschen sollen gezielt informiert werden.

Dafür will der Kreis traditionelle Mittel wie direkte Anschreiben, Anzeigen, Plakate und Info-Blätter nutzen, aber auch neue Vertriebswege wie Social-Media-Kanäle. Zudem soll ein sogenannter „Botschafter-Bus“ im neuen Design schon jetzt im Herbst im Kreis Lindau unterwegs sein.