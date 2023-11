Lindau

Neues Nahverkehrangebot ab dem 10. Dezember

Lindau / Lesedauer: 1 min

Von links: Marina Kluge (Landratsamt), Jessica Matt (RAB), Philipp Reinalter (SVL), Jürgen Löffler (RAB), Mario Sohler, Selina Sohler (beide Sohler Reisen) und Landrat Elmar Stegmann bei der Vorstellung der neuen Busse. (Foto: bodo/Felix Löffelholz )

Drei der neuen Linienbusse für den Landkreis Lindau sind jetzt als so genannte Botschafterbusse in der Region unterwegs. Sie machen auf das neue Nahverkehrsangebot aufmerksam, das in wenigen Tagen in Kraft tritt.

Veröffentlicht: 22.11.2023, 12:01 Von: Lindauer Zeitung