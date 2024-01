Der Bodenseeradweg in Lindau wird weiter ausgebaut. Jetzt ist die Fahrradstraße Richtung Österreichisch dran. Dafür wird sich zwischen Eichwaldstraße und Landesgrenze einiges ändern.

Immer mehr Straßen in Lindau werden zu Fahrradstraßen umgebaut. Nach der Bregenzer Straße und der Schachener Straße ist jetzt ein weiterer Abschnitt dran: Betroffen sind die Eichwaldstraße, die Felix-Wankel-Straße und die Fraunhoferstraße.

An einigen Stellen wir die Straße verbreitert und es kommen Gehwege dazu. Alles in allem können sich Radfahrer freuen: Sie haben dort dann meistens Vorfahrt und es wird eine klare Trennung zwischen ihnen, Fußgängern und Autos geben.

Neuer Gehweg in der Felix-Wankel-Straße

So zum Beispiel in der Felix-Wankel-Straße. Wo sich jetzt noch Fußgänger und Radfahrer eine Straße teilen, soll es zukünftig einen extra Geh- und Radweg geben.

Zwischen diesen Wegen sollen neue Bäume gepflanzt werden. In der Fraunhoferstraße auf Höhe Campingplatz werden die beiden Wege dann zusammengeführt, schreibt die Sprecherin der Stadt, Bettina Wind.

Auch in der Eichwaldstraße soll sich einiges ändern. Der Gehweg soll teilweise breiter zu machen und ihn auf die andere Seite der Straße zu verlegen.

Wer auf dem Wäsen-Parkplatz parken möchte, kann dort künftig direkt hinfahren - dank einer neuen Straße parallel zu den Bahngleisen. Dadurch soll die neue Fahrradstraße entlastet werden. Nur wer in die Felix-Wankel-Straße will, müsse diese queren, schreibt die Sprecherin der Stadt, Bettina Wind. Radfahrer und Fußgänger hingegen können über einen eigenen Übergang zur Felix-Wankel-Straße kommen.

Mehr Stellplätze am Wäsen

Auch der Wäsen-Parkplatz soll neu strukturiert werden. Dann wird es auf ihm laut Sitzungsvorlage des jüngsten Werkausschusses der Garten- und Tiefbaubetriebe (GTL) mehr Parkplätze für Autos geben: 85 anstelle von 75.

Dafür müssen Bäume gefällt werden. Diese seien wegen Pilzbefall oder Sturmschäden ohnehin in keinem guten Zustand. „Sie sollen auf dem Parkplatz oder dem unmittelbaren Umfeld ersetzt werden“, heißt es. 11 von 13 Ausschussmitglieder stimmten für eine neue Zufahrt zu dem Parkplatz.

Aber der Werksausschuss folgte nicht allen Vorschlägen der GTL. Die hätten es in Absprache mit Straßenverkehrsbehörde und Polizei bevorzugt, das Autofahren auf einem Teil der Eichwaldstraße zu unterbinden - nämlich zwischen Parkplatz Wäsen und der Therme. Diesen Abschnitt hätten Autofahrer dann nur noch nutzen können, wenn die Bregenzer Straße gesperrt sein sollte.

Oft wird die Straße als „Schleichweg“ genutzt, wenn in der Bregenzer Straße viel los ist. Die Stadt sei gut beraten, nicht noch mehr Nebenstraßen auf die Hauptstraße zu verlegen, da sich die Verkehrslage sonst noch mehr verschärft, merkte Stadtrat Mathias Hotz (JA) laut Protokoll an. Max Strauß und Matthias Kaiser (beide BL) sprachen sich demnach für die sogenannte „Netzdurchtrennung“ aus. Acht von 13 Ausschussmitlieder stimmten am Ende dagegen.

Bäume müssen gefällt werden

Für die neue Fahrradstraße müssen zwischen dem Bahnübergang und dem Campingplatz Zech 20 weitere Bäume gefällt werden. Laut Wind sollen neue Bäume zum Beispiel in einem Grünstreifen zwischen Geh- und Radweg nachgepflanzt werden.

Zunächst war vorgesehen, dass sich auch vor dem Eingang zum Campingplatz etwas ändern soll. Das sei nun aber nicht geplant, weil es laut Bettina Wind Befürchtungen gab, es könne zu „erheblichen Einnahmerückgang für den Campingplatz kommen.“ Damit es dort sicherer wird, sollen nur die zwölf Stellplätze gegenüber des Eingangs neu angeordnet werden.

1,6 Millionen Euro

Auch in der Frauenhoferstraße soll es zukünftig einen Geh- und Radweg geben. Laut Sitzungsvorlage müssen zwei Kleingärten aufgelöst werden und „den Pächtern vergleichbare Flächen angeboten werden“, wie es heißt. Dort, wo der Irisweg von der Frauenhoferstraße abgeht, soll außerdem ein Kreisverkehr entstehen.

Kosten soll der Umbau der Straßen insgesamt 1,6 Millionen Euro, etwa 70 Prozent werden bezuschusst. Beginnen sollen die Bauarbeiten im Frühjahr, sie sollen bis Jahresende dauern.

Schon jetzt sind auf dem Weg zwischen Lindau und Lochau viele Radler unterwegs. Ist die Fahrradstraße dann auch zu einer solchen ausgebaut, gelten Regeln. Es ist dort zum Beispiel ausdrücklich erlaubt, dass Radler nebeneinander fahren - und für Autos oder Motorräder ist drängeln verboten. Sie dürfen nur überholen, wenn sie einen Seitenabstand von eineinhalb Metern wahren können. Ansonsten heißt es für sie, dass sie hinterherfahren müssen.