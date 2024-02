Neuer Name und neuer Ort für Lindauer Schwimmwettkampf

Nach und nach trauen sich Lindaus Schwimmer des TSV, in der Lindauer Therme auch größere Wettbewerbe durchzuführen. Im vergangenen Jahr wurden hier regionale Bestenkämpfe mit rund 130 Teilnehmern ausgetragen, jetzt steigt am Wochenende zum ersten Mal der Internationale Therme-Lindau-Bodensee-Cup als Nachfolger des SwLi-Cups, der bis 2019 im Limare ausgetragen worden war. Corona beendete diesen Wettbewerb, der nun unter neuem Namen an neuem Ort eine Fortsetzung erfährt.

270 Teilnehmer aus 17 Vereinen haben sich angemeldet. „Damit ist die Grenze dessen erreicht, was an einem Tag an Wettbewerben durchführbar ist“, sagt Sandra Bandlow-Albrecht vom TSV Lindau. Trotz der internationalen Ausschreibung haben - bis auf Friedrichshafen als einziger württembergischer Verein - ausschließlich Vereine aus fast ganz Bayern reagiert und ihre Schwimmer gemeldet. Die sind, bis auf ganz wenige Ausnahmen, aus den Jahrgängen 2004 bis 2015.

Der Nachwuchs geht jetzt auf Geschwindigkeit

Interessant aus Lindauer Sicht ist, dass die Wettkampffördermannschaft des TSV erstmals lizenziert ist und bei einem richtigen Wettkampf startet. Während das Wettkampfteam die Zwangspause wegen Corona personell unbeschadet überstanden hatte - es waren sogar einige wieder aus dem Schwimm-Ruhestand zurückgekehrt - musste der Nachwuchs neu aufgebaut werden. Die Nachwuchsschwimmer hatten bis Weihnachten ein Grundlagentraining absolviert, im neuen Jahr geht es jetzt auf Geschwindigkeit.

Mit 38 Schwimmerinnen und Schwimmern stellt der TSV Lindau die meisten Teilnehmer beim Bodensee-Cup 2024. „Bei uns sind die Schwimmer stärker als die Mädchen“, räumt Bandlow-Albrecht ein. Woran es liegt, kann sie nicht beantworten. Was jedoch einen positiven Aspekt nicht trüben kann, denn sie rechnet schon bei diesem Wettbewerb mit richtigen Leistungssprüngen, vor allem beim Wettbewerbsteam. Das sei eine tolle Gruppe, die sich gegenseitig pusche, verrät Sandra Bandlow-Albrecht. Der Samstag wird es zeigen. Der erste Start erfolgt um 9 Uhr, bis 18 Uhr sollte auch der letzte Wettbewerb abgeschlossen sein.