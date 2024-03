Im Kreistag ist ein neues Gesicht zu sehen: In der jüngsten Sitzung hat Landrat Elmar Stegmann dort den Westallgäuer Werner Hofstetter vereidigt. Er übernimmt den Sitz des langjährigen Freien Wählers Friedrich Haag - der sein Mandat mit Verweis auf die Debatte um das Lindenberger Krankenhaus niedergelegt hat.

Hofstetter ist zwar neu in diesem Gremium, kann aber einiges an kommunalpolitischer Erfahrung aufweisen. Denn er ist unter anderem stellvertretender Bürgermeister von Lindenberg, wie Stegmann vor der Vereidigung sagte. Der 71-Jährige ist, wie sein Vorgänger, von Beruf Mediziner.

Der ausgeschiedene Kreisrat Haag saß immerhin 22 Jahre lang für die Freien Wähler in diesem Gremium. Seinen Schritt, den Kreistag vorzeitig zu verlassen, hatte er vor allem mit den Diskussionen über die Lindenberger BRK-Klinik und die Gesundheitspolitik im Westallgäu begründet. Seine Kritik an der Kreispolitik stieß allerdings so manchem Mitglied des Kreistags sauer auf, wie die jüngste Sitzung zeigte.