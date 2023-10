Nur ein halbes Jahr nach dem Antrag kommt bereits die Antwort aus München: Der Wunsch des Landkreises nach einer Fachschule für Kälte- und Klimasystemtechnik erfüllt sich. Die staatliche Bildungslandschaft wird ab September 2025 um eine Technikerschule erweitert. Standort soll das Berufsschulzentrum in Lindau sein.

Landrat Elmar Stegmann freut sich. „Das Berufsschulzentrum ist ein bedeutsamer Bildungsfaktor für unsere Region. Unser Ziel ist es, diesen zu stärken und das Angebot zukunftsorientiert zu gestalten“, stellt der Landkreischef zu der guten Nachricht aus der bayerischen Landeshauptstadt fest.

„Die Themen Energieeffizienz und Nachhaltigkeit gehören zu den wichtigsten Herausforderungen der Energiewende“, betont Stegmann. In gut ausgebildete Fachkräfte zu investieren, hält der Landrat mit Blick auf Nachwuchs- und Fachkräftemangel für „eine Investition in zukünftige Problemlösungen unserer Gesellschaft“.

Angebot baut auf Ausbildung auf

In einer Pressemitteilung verweist das Landratsamt darauf, dass der Bedarf an Technikern im Bereich der Kälte- und Klimasystemtechnik sowohl in der Region um Lindau als auch bayernweit hoch sei. Zwar lernen seit vielen Jahren angehende Mechatroniker für Kältetechnik aus ganz Bayern in Lindau die Theorie ihres Ausbildungsberufes. Hier ist einer der vier Landessprengel der hiesigen Berufsschule.

Die neue Technikerschule für Kälte- und Klimasystemtechnik am gleichen Standort wird nach Ansicht der Kreisverwaltung nun aber einen erheblichen Mehrwert sowohl für Auszubildende als auch für Betriebe in der Region erzeugen. Denn dort können Kältemechatroniker nach dem Abschluss ihrer Lehre ihr Fachwissen weiter ausbauen und das mit einem Abschluss als staatlich geprüfter Techniker für Kälte- und Klimasystemtechnik abschließen.

Schulbesuch mit Bafög gefördert

Da es sich nach Aussage der Landkreis-Pressesprecherin Sibylle Ehreiser um eine Weiterbildungsqualifizierung handelt, könnten Schülerinnen und Schüler der Technikerschule auch das elternunabhängige Aufstiegs-Bafög beantragen. Das müsse nicht zurückgezahlt werden, schreibt Ehreiser. Zudem können die Absolventen bei erfolgreichem Abschluss einen Bonus von aktuell 3000 Euro erhalten, analog zum Meisterbonus.

Wer die Technikerschule absolviert hat, kann zudem die Fachhochschulreife erhalten: Wer gute Leistungen in Deutsch, Englisch sowie Sozial-/Wirtschaftskunde nachweise, muss dafür nur eine Zusatzprüfung in Mathematik bestehen. Auch die Ausbildereignungsprüfung sowie ein Sprachzertifikat können junge Leute nach ihrer Zeit in der Technikerschule ablegen.

Wichtiger Beruf mit Blick auf Klimaschutz

„Techniker im Bereich der Kälte- und Klimasystemtechnik werden nicht zuletzt mit Blick auf die Energiewende immer wichtiger und sind bayernweit begehrt.“ Das hat Bayerns Kultusminister Michael Piazolo in einer Pressemitteilung zum geplanten Start der neuen Schulart in Lindau betont.

Auch die IHK hält die neue Schule „für eine gute Ergänzung“, wie Regionalberaterin Annalena Haußer sagt. Die Angliederung ans Lindauer Berufsschulzentrum sei sehr sinnvoll: „So wird einerseits der Schulstandort gestärkt und anderseits wird es für angehende Mechatronikerinnen und Mechatroniker für Kältetechnik zukünftig möglich, ihre Karriere vor Ort mit einer Weiterbildung zum staatlich geprüften Techniker voranzutreiben.“ Das werde sich positiv auf Personalbedarf und -suche auswirken, hofft man bei der IHK.

Mit dem Unterricht beginnen soll die neue Fachschule im Lindauer Berufsschulzentrum mit dem Schuljahr 2024/25. Die Ausbildungsdauer dauert in Vollzeit zwei Jahre, kann aber auch in Teilzeit über vier Jahre hinweg absolviert werden.

Eine Obergrenze für die Aufnahme werde es nicht geben, heißt es auf Nachfrage der LZ aus dem Landratsamt: Dort gehen die Zuständigen davon aus, dass zwischen 20 und 25 junge Leute im Herbst nächsten Jahres ihre Weiterbildung in der neuen Technikerschule starten.