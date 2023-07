Neue Rekorde beim Stadtradeln

Vom 19. Juni bis 9. Juli hat die Stadt Lindau zum achten Mal an der Kampagne Stadtradeln teilgenommen. Der Landkreis Lindau war zum zweiten Mal dabei. Die Beliebtheit der Aktion ist ungebrochen: In Lindau traten 837 aktive Radelnde in 37 Teams für mehr Radförderung, Klimaschutz und Lebensqualität in die Pedale. Sie sammelten auf dem Weg zur Arbeit, zur Schule oder während Freizeit–Touren viele Radkilometer für die Stadt Lindau — insgesamt waren es 197.630 Kilometer. Im Landkreis Lindau haben innerhalb der drei Aktionswochen 1.252 aktiv Radelnde insgesamt 293.464 Fahrradkilometer gesammelt. Das sind einer Pressemitteilung der Stadtverwaltung zufolge mehr als doppelt so viele Kilometer wie im vergangenen Jahr.

„Wir sind sehr zufrieden mit der Beteiligung an der Kampagne Stadtradeln 2023. Alle bisherigen Teilnahme–Rekorde wurden dieses Jahr geknackt“, sagt Jaime Valdés Valverde, Mobilitätsmanager der Stadt Lindau und Mitorganisator der Kampagne. Auch bei der Rad–Dauerzählstation im Lotzbeckweg in Aeschach habe er in den vergangenen vier Jahren eine Radverkehrssteigerung von insgesamt 13 Prozent gezählt. „Der Trend zu mehr Radverkehr setzt sich weiter fort. Alle bisher gebauten Maßnahmen, um den Radverkehr zu fördern, kommen gut an. Und gemeinsam mit der GTL planen wir weitere Verbesserungen“, sagt Valdés Valverde.

Die drei Feierabendtouren im Hinterland, welche die Stadt Lindau und das Landratsamt Lindau während des Kampagnen–Zeitraums jeweils dienstags, ab 18 Uhr organisiert haben, wurden gut angenommen: Bei der ersten Tour in Lindenberg entschieden sich die Teilnehmenden spontan, die geplante Rundtour etwas auszudehnen, um einen gemütlichen Eis–Stopp bei Scheidegg einlegen zu können. Die zweite Runde in Hergatz blieb wie vorgesehen bei entspannten zehn Kilometern — und hat damit noch ein paar zusätzliche Radlerinnen und Radler angelockt.

Die vierte Lindauer Radlnacht mit Sternfahrt zum Zeughaus und echt Bayrischem Biergarten am 4. Juli war ein großer Erfolg. Die Lindauer Band „The Variety“ sorgte für Stimmung am Abend. Organisiert haben die Radlnacht der AK Verkehr, die Stadt Lindau und das Zeughaus. Beim Abradeln zur Waldschenke in der Hangnach am 9. Juli war es leider sehr heiß. Daher haben wohl auch weniger Radlerinnen und Radler daran teilgenommen.

Die Gewinner 2023 in den sechs Auszeichnungskategorien:

Kategorie aktivstes Team: 1. (23.586 Kilometer) Tri Club Lindenberg; 2. (8774) Faustballer; 3. (7721) Just for fun; Kategorie aktivster Radler: 1. (4927 Kilometer) Joshua Hammp; 2. (2346) Hans Fangmann; 3. (1943) Hans–Martin Böhm;

Kategorie bester Arbeitgeber: 1. (15.289 Kilometer) Lindauer Dornier Team; 2. (10.065) Liebherr Lindau; 3. 10.022 (Klinik Lindenberg Ried)

Kategarie aktivste Schulklasse: 1. (7223 Kilometer) Klasse 5b 2 Realschule Dreiländer–Eck; 2. (5659) Klasse Q11 BOGY; 3. (4026= Klasse 7c BOGY;

Kategorie aktivster Schüler: 1. (1879 Kilometer) Franziska Schmid; 2. (1613) Emelie Krämer; 3. (1608) Samuel Pienle;

Kategorie aktivste Schule 1. (30.672 Kilometer) VHG Lindau; 2. (27.997) BOGY Lindau; 3. (15.418) Realschule Dreiländer–Eck Lindau;

Alle Ergebnisse im Überblick: https://www.stadtradeln.de/lindau