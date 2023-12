Mit dem Fahrplanwechsel ist das Konzept der neuen Regio-Busse im Landkreis Lindau gestartet. Und das will auch die Region zwischen Bayern und Vorarlberg besser verbinden: Der öffentliche Nahverkehr endet nicht mehr an Staats-, Landes- oder Kreisgrenzen. Es gibt jetzt neue Verbindungen zwischen Bregenzerwald, Allgäu und Bodensee. Ein Bus ist für Lindauer besonders interessant.

Vertreter aus Politik und Nahverkehr sind am Nachmittag am Grenzübergang Scheidegg-Weienried zusammengekommen: Sie wollen die neuen, deutlich besseren deutsch-österreichischen Busverbindungen würdigen, schreibt der Verkehrsverbund Bodo in seiner Pressemitteilung.

Denn mit dem Fahrplanwechsel am Sonntag, 10. Dezember, starten insgesamt drei grenzüberschreitende Regio-Busse: Die neue Linie 21 fährt vom Lindauer Bahnhof Reutin über Hörbranz und Lindenberg nach Weiler, die Linie 821 rollt zwischen Bregenz, Langen und Scheidegg/Weiler. Zusätzlich weist der neue Fahrplan eine Busverbindung zwischen dem Oberallgäuer Markt Oberstaufen in die Vorarlberger Orte Riefensberg, Hittisau und Egg auf.

Werktags im Stundentakt unterwegs

Die Busse fahren an allen Tagen der Woche in Taktverkehr - überwiegend stündlich. Möglich macht die neuen Linien unter dem Projekttitel „ÖPNV Grenzenlos“ die Europäische Union: Sie kurbelt mit ihrem Programm „Interreg“ die Zusammenarbeit über Staatsgrenzen hinweg an und fördert das bis zu drei Jahre lang.

„Die Linie 21 ist die bedeutendste im neuen Busnetz unseres Landkreises, denn sie verbindet die Städte Lindau und Lindenberg“, sagt der Lindauer Landrat Elmar Stegmann. Dabei sei sie zugleich ein Vorzeigeprojekt für grenzüberschreitenden Nahverkehr.

Nun Chance aufs Umsteigen in den ÖPNV

Für viele Berufspendler, die beispielsweise am bayerischen Bodensee rund um Lindau leben, aber in Lindenberg oder Firmen in anderen Westallgäuer Gemeinden arbeiten, ist bisher das eigene Auto das Hauptverkehrsmittel. Denn der öffentliche Nah-, sprich Busverkehr hat längere Fahrzeiten bedeutet und ist auch nicht immer dann unterwegs gewesen, wenn Menschen arbeiten müssen.

Das ändert sich nun spürbar. Ab morgens 6.33 Uhr rollen die Busse im Stundentakt durch Vorarlberg in Richtung Westallgäu, wo sie beispielsweise zehn Minuten nach der vollen Stunde dann am Lindenberger Busbahnhof eintreffen. Der letzte Bus der neuen Linie 21 verlässt Lindau werktags künftig um 19.33 Uhr.

Interessant auch für Freizeitausflüge

Auch samstags gibt es ab sofort einen Stundentakt auf dieser Regio-Buslinie, der dann allerdings morgens erst eine Stunde später startet. Abends fährt der letzte Bus um 18.33 Uhr in Lindau in Richtung Lindenberg und Weiler ab. Sonntag gibt es jetzt einen Zwei-Stunden-Takt auf dieser Linie - die können Lindauer dann beispielsweise für Ausflüge nach Vorarlberg nutzen.

Zudem gibt es für die beiden Westallgäuer Orte Scheidegg und Weiler mit der Linie 821 nun eine Busverbindung durch Vorarlberger Nachbarschaft sowie direkt nach Bregenz. „Beide Linien stärken das gemeinsame Oberzentrum Lindau-Bregenz“, stellt der Lindauer Landrat fest.