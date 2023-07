Die Sozial gerechte Bodennutzung (Sobon) ist ein wichtiges Werkzeug der Stadtentwicklung in Lindau. Nach sechs Jahren hat die Verwaltung sie weiter entwickelt, um flexibler agieren zu können. Gänzlich neu aufgenommen wurden die Zweitwohnungen.

Der Grundsatzbeschluss zur Sobon fiel 2017 im Stadtrat. Mit ihr soll nicht nur ausreichend Wohnraum geschaffen werden. Bauträger sind verpflichtet, mindestens 30 Prozent des entstehenden Wohnraumes für untere und mittlere Einkommensgruppen zur Verfügung zu stellen. Zudem werden sie an den Folgekosten ihrer Planung beteiligt — beispielsweise, indem sie Kindergärten bauen.

„Sie hat sich bewährt“, sagte Bauamtschef Kay Koschka in der jüngsten Stadtratssitzung zur Sobon. Aber nach sechs Jahren sei es Zeit, sie zu aktualisieren und weiterzuentwickeln.

Was bleibt?

Um die angespannte Lage auf dem Wohnungsmarkt in Lindau lösen zu können, müssen auch zukünftig jeweils wenigstens 30 Prozent der entstehenden Geschossfläche für den geförderten Wohnungsbau, davon wenigstens zwei Drittel für den geförderten Mietwohnungsbau verwendet werden.

Einheimische werden hierbei besonders berücksichtigt. Die Bagatellgrenze von 1000 Quadratmeter Bruttogeschossfläche habe sich ebenfalls bewährt und soll daher erhalten bleiben. Auch Erschließungsmaßnahmen, Grün– und Ausgleichsflächen bleiben Pflicht des Bauträgers.

Neu sind die Zweitwohnungen

Neu in die Sobon aufgenommen wurden jetzt die Zweitwohnungen. Da sie auf Kosten des allgemeinen Wohnungsangebots gehen, will die Stadt Zweitwohnungen grundsätzlich ausschließen, wenn Bebauungspläne neu aufgestellt oder geändert werden.

Außerdem, so steht es in dem geänderten Grundsatzbeschluss, werde die Verwaltung weiterhin „beobachten“, ob eine Fremdenverkehrssatzung zur „Steuerung und Verringerung von Zweitwohnungen“ beschlossen werden solle.

„Möglichkeit der Flexibilisierung“

Auch in dem neuen Grundsatzbeschluss bleibe die Verpflichtung für geförderten Wohnungsbau. Neu aufgenommen wurde jetzt aber auch die „Möglichkeit der Flexibilisierung“, so Koschka: Aus besonderen städtebaulichen Gründen könne die Stadt es zulassen, dass diese Verpflichtung auf anderen Grundstücken möglichst in einem Umkreis von bis zu 500 Metern erfüllt werde.

Die Stadt könne auch das Angebot des Bauträgers annehmen, ihr 30 Prozent der Grundstücksfläche unentgeltlich abzutreten und unter bestimmten Umständen auch zulassen, dass der Bauträger statt geförderten Wohnungsbaus auf wenigstens doppelter Fläche „preisgedämpften“ Mietwohnungsbau herstellt.

Im Einzelfall und mit entsprechender Absicherung könne die Stadt zulassen, dass anstelle geförderten Wohnungsbaus andere dem Allgemeinwohl dienende Projekte entstehen.

Ablösung als „Schlupfloch“?

Die Stadträte diskutierten vor allem den neuen Ablösebeschluss. „Statt der Abtretung kann die Stadt auch zulassen, dass der Planungsbegünstigte ihr einen Ablösebetrag zahlt. Er beträgt 30 Prozent des Verkaufspreises des Gesamtgrundstücks oder seines Verkehrswertes.“

Daniel Obermayr (BL) befürchtete, dass diese Klausel „nach hinten losgehen“ könnte. Da die Stadt akute Finanzprobleme habe, bestehe die Gefahr, dass die Gelder für etwas anderes als sozial verträglichen Wohnungsbau verwendet würden. „Da bin ich sehr skeptisch“, sagte er. Auch Christiane Norff (ÖDP) sah darin die Möglichkeit eines „Schlupfloches“.

„Keine Zweckentfremdung“

Koschka schloss das aus. Das sei eine Öffnungsklausel, die im Einzelfall Sinn mache. Eine Zweckentfremdung sei nicht möglich, so Koschka weiter. Es müsse immer einen kausalen Zusammenhang zu dem Projekt geben. Außerdem sei der Stadtrat stets das letzte Kontrollgremium, der die Entscheidungen treffe.

Katrin Dorfmüller (SPD) beantragte, diese Verpflichtung auch sprachlich eindeutig als solche zu formulieren: „Die Stadt hat diese Mittel, beziehungsweise Flächen, zur Förderung von Maßnahmen im geförderten oder preisgedämpften Wohnungsbau einzusetzen.“

Der Stadtrat stimmte dem neuen Sobon–Grundsatz mit dieser Änderung einstimmig zu.