Neue Erzieherinnen und Erzieher starten durch

13 Absolventinnen und Absolventen verlassen die dreijährige Praxisintegrierte Ausbildung (PinA) zur/m Erzieher/in an der Fachakademie für Sozialpädagogik Lindau (FAKS) als „staatlich anerkannte/r Erzieher/in“ (von links, Foto: FAKS): F. Baumgärtner, M. Buchacher, V. Buhmann, H. Demirkir, E. Fröhle, A. Hartmann, V. Hautzinger, V. Huber, M. Mäser, J. Mathis, M. Matus, A. Michael und Y. Yildirim. In dieser Ausbildungsform sind die schulische Ausbildung und die Ausbildung in den sozialpädagogischen Einrichtungen wöchentlich integriert.