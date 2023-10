Im Landkreis Lindau bahnt sich eine Bankenehe an. Die Raiffeisenbank Westallgäu und die Bayerische Bodenseebank planen eine Fusion. Vollzogen werden soll sie im nächsten Jahr. Entstehen würde ein Institut mit 16 Standorten und einem Kundenvolumen von circa zwei Milliarden Euro.

Bei der Fusion setzen die beiden Institute auf eine Verbundlösung. Dabei ändert sich nach außen für Kunden praktisch nichts ‐ in Schwaben ist das Konstrukt bisher einmalig. „Es war allen Beteiligten wichtig, die regionale Identität der Banken zu erhalten“, sagt Martin Öfner, Vorstandssprecher der Raiffeisenbank Westallgäu.

Im kleinen Landkreis Lindau gibt es noch drei genossenschaftliche Institute, die alle eine vergleichbare Größe haben. In der Vergangenheit gab es immer wieder Gespräche über eine Fusion ‐ bisher ohne eine solche Lösung. Zuletzt scheiterte im Jahr 2020 ein Zusammenschluss zwischen der Volksbank Lindenberg und der Lindauer Bodenseebank. Die Mitglieder des Lindauer Institutes verweigerten am Ende ihre Zustimmung.

Initiative ging von beiden Seiten aus

Das soll bei der jetzigen Lösung anders sein. Die beiden Banken schließen sich zur VR-Südbank zusammen. Sie tritt nach außen aber nicht in Erscheinung. Sowohl die Raiffeisenbank als auch die Bodenseebank treten wie bisher unter ihrem Namen auf, sie bleiben als Zweigniederlassungen erhalten. Die Kunden werden ihre bisherigen Ansprechpartner behalten und auch die Mitarbeiter müssen ihren Arbeitsplatz nicht wechseln.

„Wir haben starke Marken und wollen sie auch erhalten“, erklärt Kathrin Koch, Aufsichtsratsvorsitzende der Raiffeisenbank Westallgäu (Raiba), den Sinn der Lösung. Die Initiative zu der Verbundlösung ist nach Auskunft aller Beteiligter von beiden Seiten ausgegangen.

Anders als bei vielen anderen Fusionen handelt es sich bei dem geplanten Zusammenschluss nicht um eine Übernahme. Die beiden Institute sind vergleichbar groß, betreuen jeweils circa eine Milliarde Euro. Angesichts der Verhältnisse spricht Hans-Martin Blättner, Vorstand der Bodenseebank, von einer „Fusion auf Augenhöhe“. Sie erfolge bei beiden Instituten aus einer Position der Stärke heraus und nicht aufgrund wirtschaftlicher Probleme, ergänzt Jörg Bauer, Aufsichtsratsvorsitzender der Bodenseebank.

Was sind die Vorteile?

Beide Banken arbeiten im Übrigen bereits in verschiedenen Bereichen zusammen. Die Mitarbeiter kennen sich also häufig bereits. Unter anderem vergeben die Institute als Konsortialbanken gemeinsam größere Kredite.

Von dem Zusammenschluss erwarten sich die Banken mehrere Vorteile, die sich auch positiv auf die Mitglieder auswirken sollen. Dazu gehören Synergien, also Kosteneinsparungen, durch die gemeinsame Steuerung einer Bank. Zudem kann ein größeres Institut höhere Kreditsummen vergeben. Nicht zuletzt erhoffen sich die Vorstände auch bessere Chancen, auf dem umkämpften Arbeitsmarkt. Die Attraktivität als Arbeitgeber lasse sich so besser darstellen, sagt Öfner.

Für eine Erweiterung der Verbundbank um weitere Institute sind sowohl die beiden Aufsichtsrats- als auch die Vorstandsgremium offen. „Jede Bank, die sich mit dem Modell anfreundet, kann andocken“, sagt Bauer. Konkret ist in der Vergangenheit immer wieder mal über eine Landkreislösung der genossenschaftlichen Institute gesprochen worden. Dafür müsste auch noch die Volksbank Lindenberg an Bord gehen. Konkrete Gespräche gibt es zwar laut Bauer nicht. „Die Tür steht aber offen“, sagt seine Kollegin Koch.

Gremium aus zehn Aufsichtsräten

Bei der Verbundlösung wird es in jeder der beiden Niederlassungen ‐ Lindau und Westallgäu ‐ einen Marktvorstand geben, der das Geschäft mit Kunden verantwortet. In Weiler wird das Hans-Peter Beyrer sein, in Lindau Armin Mesmer. Martin Öfner (Weiler) wird die Aufgabe des Vorstandssprecher übernehmen, Hans-Martin Blättner (Lindau) das Private Banking für das Gesamtinstitut verantworten, also das Geschäft mit vermögenden Privatkunden.

Der Fusion müssen die Vertreterversammlung der Raiba und die Mitglieder der Bodenseebank zustimmen. Geschehen soll das im Jahr 2024. Die Fusion soll dann rückwirkend zum 1. Januar wirksam werden. Die Raiffeisenbank plant zudem Ende diesen Monats Vertreter- und Mitgliederdialoge.

Das Aufsichtsgremium der neuen Bank VR-Südbank wird aus den zehn Aufsichtsräten der beiden Institute bestehen. Er wird auch in Zukunft paritätisch besetzt sein. Das schreibt die Satzung vor. Sie enthält auch Regeln, die ein Ausbluten einer Niederlassung zugunsten der anderen verhindern.