Bald ist wieder Freibadsaison. Im Strandbad Eichwald wird es in diesem Jahr einige Neuheiten geben. Die spektakulärste: Eine künstliche Surfwelle.

Andreas Schauer hat ins Restaurant „Il Faro“ in der Therme eingeladen. Bei einem „Kamingespräch“ berichtet er seinen Gästen, was in Therme, Sport- und Strandbad bisher so los war – und was fürs kommende Jahr geplant ist.

Gekommen sind neben Oberbürgermeisterin Claudia Alfons auch einige Stadträte, Mitglieder von Schwimmverein und Wasserwacht, verschiedene Unternehmen und Pressevertreter.

Dabei kommen die rund 70 Gäste in einen seltenen Genuss. Denn das „Il Faro“ hat nach einem kurzen Neustart im vergangenen Frühjahr schon seit einigen Monaten wieder geschlossen.

Gebucht werden kann es noch für Veranstaltungen und geschlossene Gesellschaften. Das habe sich als Konzept einfach besser bewährt, sagt Thermenbetreiber Schauer. Bei Veranstaltern werde das „Il Faro“ immer beliebter.

Thermen-Betreiber Andreas Schauer spricht beim Kamingespräch unter anderem über die Zusammenarbeit mit den Lindauer Vereinen – und darüber, was in diesem Jahr alles neu sein wird. (Foto: Julia Baumann )

Zu seinem Kamingespräch hat er jede Menge Zahlen mitgebracht: So haben bereits 231 junge Menschen aus ganz Bayern, die eine Ausbildung zum „Fachangestellten für Bäderbetriebe“ machen, in der Lindauer Therme geübt. Die Therme hat drei eigene Azubis.

„Inzwischen haben 500 Kinder bei uns Schwimmen gelernt, insgesamt 18 Schulen unterrichten ihre Schüler bei uns. Das entspricht 120 Trainingsstunden pro Woche“, sagt Schauer. 400 Babys sind mit ihren Eltern zum Babyschwimmen gekommen – ein Zahl, die ihn selbst überrascht habe.

Tarife werden nicht erhöht

Mitte April werde die Gästezahl in der Therme die Millionenmarke knacken. Sehr beliebt sei die Saunalandschaft, in der Mitte Juni eine Aufguss-Meisterschaft stattfinden wird. Dann kämpfen 30 internationale Saunameister um den Titel „Natural Aufguss Cup“.

Schon vor einiger Zeit hatte Schauer angekündigt, dass er den Saunabereich erweitern will. „Um 400 bis 500 Quadratmeter“, wie er auf Nachfrage der LZ sagt. Vorgespräche mit Stadt und der unteren Naturschutzbehörde habe es zwar bereits gegeben. Doch einen Bauantrag habe er bisher noch nicht eingereicht, so Schauer. Ob das in diesem Jahr noch passiere, könne er derzeit nicht sagen.

Was den Thermen-Betreiber besonders freut: „Die Zusammenarbeit mit den Lindauer Vereinen ist gut.“ Das bekräftigt auch Wilfried Fuchs von den Lindauer Schwimmern. Bereits vier Wettkämpfe habe er gemeinsam mit dem TSV Lindau ausgerichtet, so Schauer. Darunter den „Therme Lindau Cup“. Die Arbeit des Sportvereins wolle er in Zukunft noch weiter unterstützen. „Wir lassen die Tarife auf bisherigem Niveau.“

Mit der Wasserwacht gebe es eine Vereinbarung, die auch die Stadtkasse entlaste: Durch Aufsichtsdienste im Strandbad verdient sich die Wacht die kostenfreie Nutzung der Bahnen.

Auf Nachfrage der LZ versichert Schauer, dass es auch für alle anderen Lindauerinnen und Lindauer, die das Strandbad oder das Sportbad besuchen möchten, in diesem Jahr keine Preiserhöhungen gibt. Im vergangenen Jahr hatten sich viele geärgert, weil die Tarife mit Zustimmung des Finanzausschusses stark erhöht worden waren. Die Besucherzahlen im Strandbad waren zuletzt rückläufig.

Eine Viertelmillion Euro wurde ins Becken investiert

In diesem Jahr soll es dort nun verschiedene Neuerungen geben. Die spektakulärste ist wohl die künstliche Surfwelle. Eine Viertelmillion Euro hat der Thermenbetreiber in das neue Becken investiert, indem Badegäste künftig Wellenreiten üben können. Die Welle zu benutzen, ist allerdings nicht im Strandbad-Eintritt enthalten. Dies wird extra kosten.

Weil die Lindauer Surfschule ihren Verleih nicht mehr im Strandbad hat, gibt es im Eichwald ab dieser Saison eigene SUP-Boards zum Leihen. Außerdem führt Schauer einen Feierabendtarif ein - der eigentlich gar kein Tarif ist: Ab 18 Uhr dürfen Schwimmerinnen und Schimmer kostenfrei ins Strandbad. Die Eröffnung ist für den 18. Mai geplant, Saisonkarten gibt es ab dem 1. April zu kaufen.

Im Januar hat die Therme ihre Photovoltaik-Anlage in Betrieb genommen. „Endlich“, so Schauer. Die Anlage, die er eigentlich gern schon bei der Eröffnung der Therme gehabt hätte, sei ihm im Bebauungsplan zunächst untersagt worden. Grund dafür gewesen sei die Blendwirkung auf die Vögel, wie die Lindauer Verwaltung schon vor einiger Zeit auf Nachfrage der LZ erläuterte.

Therme produziert den Großteil ihres Stroms selbst

325.000 Euro hat die Therme nun in die neue, mehr als 1000 Quadratmeter große Anlage investiert. Die Solarpanele erzeugten 240.000 Kilowattstunden Strom pro Jahr, so Schauer. Das ist in etwa der jährliche Verbrauch von 60 Vier-Personen-Haushalten pro Jahr (im Einfamilienhaus).

Weil das Gebäude in der Eichwaldstraße außerdem von Beginn an mit Solarabsorbern und einem Blockheizkraftwerk ausgestattet ist, produziert das Bad einen großen Teil seines Stroms selbst. „Wir brauchen nur noch zehn Prozent Fremdstrom“, sagt Andreas Schauer.

Noch immer nicht fertig ist die neue Zufahrt zum Thermen-Parkplatz. Die Straße ist zwar seit Frühjahr 2023 gebaut. Damit Autofahrer die Zufahrt nutzen können, fehlt aber noch immer das letzte Verbindungsstück zwischen Parkplatz und Zufahrt. Die Baugenehmigung hatte sich wegen eines Gutachtens zwar hingezogen, ist aber seit vergangenen Sommer erteilt. Schauer verspricht: „Sobald es zehn Tage am Stück trocken ist, wird gebaut.“