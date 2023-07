Das Hoyerbergschlössle soll wieder zum Leben erwachen: Die Stadt Lindau und die Lindauer Wohnungsgesellschaft GWG haben mit Andreas Preiner und seinem Partner zukünftige Betreiber für das ehrwürdige Gebäude gefunden.

Wie es in einer Pressemitteilung der Stadt am Dienstagnachmittag heißt, wollen sie das Hoyerbergschlössle mit einem gastronomischen Nutzungskonzept wiederbeleben. Der Stadtrat hatte in der jüngsten Sitzung beschlossen, einen Erbbaurechtsvertrag mit der GWG für 66 Jahre abzuschließen. Der sehe eine überwiegend gastronomische Nutzung und den Schutz des Denkmals vor.

Es ist für mich und für alle Lindauerinnen und Lindauer wichtig, dieses Juwel zu bewahren und wieder mit Leben zu erfüllen. Oberbürgermeisterin Claudia Alfons

Bürgermeister Mathias Hotz, der als Stellvertreter der Oberbürgermeisterin die Sitzung leitete, ist sehr zufrieden, dass das Hoyerbergschlössle nun wieder für alle zugänglich wird. „Mit den zukünftigen Betreibern und deren gastronomischem Konzept schaffen wir wieder einen Ort der Begegnung und Geselligkeit für unsere Bürgerinnen und Bürger sowie für unsere Gäste“, wird Hotz in der Pressemitteilung zitiert.

So reagiert die Oberbürgermeisterin

Auch Oberbürgermeisterin Claudia Alfons, die sich in Mutterschutz befindet und den Stadtratsbeschluss am Mittwoch aus dem Zuschauerraum verfolgte, zeigt sich sehr erfreut über die Neubelebung des Hoyerbergschlössles. Sie habe sich in den vergangenen Monaten intensiv für dessen Erhalt sowie für ein zukunftsfähiges Nutzungskonzept eingesetzt.

„Es ist für mich und für alle Lindauerinnen und Lindauer wichtig, dieses Juwel zu bewahren und wieder mit Leben zu erfüllen“, wird Alfons zitiert. Sie bedanke sich auch beim Förderverein Hoyerbergschlössle für dessen Einsatz und Geduld. Außerdem bekräftige sie, dass sich alle Beteiligten freuen würden, „wenn dieser die kostenintensive Sanierung mit Spendenaktionen unterstützt“.

„Die künftigen Betreiber zeigen sich offen für Gespräche mit dem Förderverein“, schreibt die Stadtverwaltung. Doch zunächst werde die GWG das Hoyerbergschlössle, das nun rund zehn Jahre leer stand, von Grund auf denkmalgerecht sanieren.

Erste Abstimmungen mit dem Landesamt für Denkmalschutz hätten bereits stattgefunden. Dass die GWG dieses herausfordernde Projekt übernimmt, sei laut Hotz nicht selbstverständlich: Nur so sei der Erhalt des Hoyerbergschlössles in städtischer Hand überhaupt möglich.

Heimische Gerichte, Braukunst und Kuchen

Andreas Preiner und Partner wollen dem Hoyerbergschlössle mit bayrischer Tradition, heimischen Gerichten und Braukunst wieder Leben einhauchen. Sie wollen ein „abwechslungsreiches und bodenständiges“ Konzept umsetzen, das vor allem auch Familien und Vereinen offensteht. Dafür wollen sie den Biergarten neben der Terrasse nutzen und die Linde als Schattenspender integrieren.

Auch ein eingezäunter Spielplatz sei geplant. Dort sollen die Kinder spielen können, während die Eltern essen. Auf einem Sichtgrill sollen Hendl und Haxen gegrillt werden und — angelehnt an ein Konzept des Münchner Viktualienmarkts — soll es wöchentlich ein anderes, heimisches Bier im Ausschank geben.

„Lindau bäckt“

Lindauerinnen und Lindauer sollen auch „hinter den Kulissen“ mitwirken dürfen: Inspiriert von einem Wiener Generationenkonzept, sollen die Kuchen im Hoyerbergschlössle unter dem Motto „Lindau bäckt“ nach Lieblingsrezepten von Lindauerinnen und Lindauern gebacken werden. So könnten traditionelle Kuchenrezepte wiederentdeckt werden. Bäckerinnen und Bäcker jeden Alters bekämen die Möglichkeit, sich auszuprobieren und obendrein etwas dazuzuverdienen.

Laut Preiner müssten die heimische Wirtshaustradition und der wirtschaftliche Nutzen zur weiteren Erhaltung des Hoyerbergschlössles miteinander in Einklang gebracht werden. „Es soll, getreu seiner eigentlichen Bestimmung, wieder zu einem Treffpunkt der Lindauerinnen, Lindauer und ihrer Gäste werden“, sagt Preiner.

Betreiber–Suche war schwierig

Die Suche nach passenden Betreibern und Nutzungskonzepten gestaltete sich schwierig. Nach mehreren Absagen führte die GWG im September 2022 erste Gespräche mit den zukünftigen Betreibern. Deren Nutzungskonzept überzeugte schließlich auch den Stadtrat.

Trotz der hohen Sanierungskosten und der „herausfordernden gastronomischen Nutzung“ sei die GWG dazu bereit, das Projekt zu übernehmen und es denkmalgerecht zu sanieren. Sie wolle ein kostendeckendes Nutzungskonzept umsetzen, „um den Bürgerinnen und Bürgern den Zugang zum Schlössle zu ermöglichen“, wird Alexander Mayer, Geschäftsführer der GWG, in der Pressemitteilung zitiert.

Derzeit wird der Erbbaurechtsvertrag ausgearbeitet. Parallel laufen die letzten Verhandlungen mit den Betreibern. Die Sanierung werde voraussichtlich rund zwei Jahre dauern, eine Wiedereröffnung des Ausflugslokals könnte im Laufe des Jahres 2025 stattfinden.