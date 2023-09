13 Stunden lang hatten Kunden der Telekommunikation Lindau am Samstag kein Internet. Betroffen war das gesamte Netzgebiet. Ursache war eine Störung an einer Schnittstelle. Solche Probleme sollen sich erledigen, wenn Kunden der TK Lindau zu Netcom BW wechseln. Entsprechende Angebote sollen im Oktober verschickt werden.

Dutzende Menschen hatten sich am Wochenende in der Facebook–Gruppe „Du weißt, dass Du aus Lindau bist“ beschwert. Am Samstagmorgen fiel das Internet aus. „Ursächlich für die Störung war, dass eine Schnittstelle zwischen dem TK Lindau–Netz zu einem Server, der im Rechenzentrum von einem anderen Dienstleister in Lindau gehostet wird, gestört war“, schreibt Silvia Schick aus der Kommunikationsabteilung der Firma Netcom BW auf Nachfrage der Lindauer Zeitung.

Die Netcom BW, eine Tochter der EnBW mit Sitz in Ellwangen, hat im Juni 2022 den Netzbetrieb und das Endkundengeschäft von der TK Lindau übernommen. Laut Stadtwerke kümmert sich die Netcom BW damit auch um das Störungs– und Kommunikationsmanagement.

Störung war von 8 bis 21 Uhr

Wie die Netcom BW auf Nachfrage mitteilt, begann der Internetausfall am Samstag gegen 8 Uhr morgens, behoben war das Problem erst gegen 21 Uhr. „Von der Störung waren Kunden mit einem Standard–Internetprodukt im gesamten Netzgebiet der TK Lindau betroffen“, so Schick. Wie viele Kunden es genau waren, schreibt sie nicht. Insgesamt haben in und um Lindau 6000 Menschen mit der TK Lindau, einer Tochter der Lindauer Stadtwerke, einen Vertrag für Internet und Telefon.

Mittlerweile laufe alles wieder, schreibt Schick, die betont, dass die Stadtwerke Lindau „ursächlich mit der Störung nichts zu tun“ hätten.

Schnittstellen–Störungen wie die am Samstag würden nicht mehr auftreten, erläutert die Unternehmenssprecherin, wenn die Kunden der TK Lindau ins Netz der Netcom BW wechseln, „da wir alle notwendigen Systeme in unserem Netz selbst betreiben“. Über die Möglichkeit zu wechseln wolle die Netcom BW die TK–Lindau–Kunden in Kürze informieren.

Wird es für TK Lindau–Kunden teurer?

Als die Netcom BW das Endkundengeschäft der TK Lindau vor mehr als einem Jahr übernommen hat, haben Kunden dies kaum gespürt. Die TK Lindau bleibe „bis auf Weiteres“ Vertragspartner und versorge die Kunden im Rahmen bestehender Verträge unverändert weiter, hieß es damals in einem Schreiben der TK Lindau.

Nun sollen die Kunden ein Angebot bekommen, zur Netcom BW zu wechseln, erläutert Silvia Schick. Die Firma habe ihr Telekommunikationsnetz im Raum Lindau erweitert und technisch alle Voraussetzungen geschaffen, sodass voraussichtlich ab Oktober die Tarife der Netcom BW angeboten werden könnten.

Ob das für die Kunden der TK Lindau eine Preiserhöhung bedeutet, kann sie auf Nachfrage nicht sagen. Doch man werde ihnen „selbstverständlich ein attraktives Wechselangebot“ unterbreiten. „Die Kunden der Telekommunikation Lindau werden hierfür entsprechend per Brief angeschrieben und informiert.“

Zum Wechsel gezwungen sei im Oktober zwar keiner, erläutert Schick weiter. Klar sei aber auch: „Das Ziel ist, dass die TK Lindau keine Endkunden mehr hat.“