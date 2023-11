Am 9. November 1923 versuchten Adolf Hitler und Erich Ludendorff in München zum ersten Mal, politische Macht zu erlangen. Auch Lindauer Nazis waren am Putsch beteiligt.

Die vom Ersten Weltkrieg (1914‐1918) herrührende Inflation überschlug sich im Herbst 1923 in täglichen Kapriolen. Lindaus Bürgermeister Ludwig Siebert notierte hierzu beispielsweise am 1. Oktober 1923: „Die Bevölkerung ist niedergeschlagen und verbittert über die wahnsinnige Preisentwicklung, die hier alle Orgien feiert…“.

Im Oktober kostete ein einziges Ei bereits 80 Millionen und ein Pfund Kartoffeln 50 Milliarden Mark. Protestversammlungen, wie jene gut besuchte des Lindauer Gewerkschaftsbundes vom 27. September, erzeugten keine politische beziehungsweise wirtschaftspolitische Wirkung mehr.

Proteste und Streiks gegen Preissteigerungen

Regional begrenzte Streiks, wie beispielsweise jener von Mitgliedern der Arbeiterparteien SPD und KPD organisierte rund um Lörrach im September 1923, brachten nur eine vorübergehende Linderung.

Der Biberacher „Göggeles-Migda“ vom 19. September, als kommunistisch orientierte Arbeiter den Wochenmarkthändlern das Geflügel abnahmen und dieses verbilligt verkauften, wurde, obwohl die Händler den Verkaufspreis ausgehändigt erhielten, von bewaffneten Kaufleuten und der Polizei unterdrückt.

Das am 9. November 1923 auf Anordnung von Lindaus Bürgermeister Ludwig Siebert gedruckte und im Stadtgebiet aufgehängte Plakat zum Hitler-Ludendorff-Putsch vom gleichen Tag. Das Original liegt im Stadtarchiv Lindau. (Foto: Schweizer/Repro )

Der räumlich isolierte Hamburger Aufstand der dortigen Kommunistinnen und Kommunisten vom 23. Oktober war nach drei Tagen von Polizei und Wehrmacht unterdrückt worden.

Andererseits veröffentlichte die katholisch orientierte Lindauer Volkszeitung in ihrer Ausgabe vom 22. August 1923 auf ihrer Titelseite einen längeren Text des Führers der NSDAP, Adolf Hitler, ohne diesen samt dessen Demagogie inhaltlich zu kritisieren. Sie trug damit medial zur scheinbaren „Seriosität“ von dessen Propaganda und Person bei.

Bahnhof Lindau: Eil-Telegramm aus München

Am Freitag, 9. November 1923, traf beim Bahnhof Lindau-Insel aus München um 5.15 Uhr folgendes Eil-Telegramm von Bayerns Staatsminister Dr. Matt ein: „Durch einen Putsch Ludendorff-Hitler wurde die verfassungsmäßige Regierung für abgesetzt erklärt. Die verfassungsmäßige Regierung besteht weiter. Alle Behörden und Beamten, Polizei und Reichswehr haben den revolutionären Dienst zu verweigern. Zuwiderhandlung ist Hochverrat. Bevölkerung ist aufzuklären.“

Lindaus Bürgermeister Ludwig Siebert ergänzte dies unter anderem um folgenden Text und ließ beides zusammen als Plakat drucken sowie in der Inselstadt aufhängen: „Indem ich dies der Einwohnerschaft bekannt gebe, ersuche ich die Gesamteinwohnerschaft und fordere sie auf, Ruhe und Ordnung zu bewahren…“.

In einer zusätzlichen Aktennotiz hielt Siebert noch fest: „Die Telefonleitungen sind gestört. Die Reichsbahndirektion Stuttgart hat den ganzen Verkehr von Württemberg gegen Bayern eingestellt. Von Bayern aus wird der Verkehr gegen Württemberg nur bis zur Grenze geleitet. Der Standortälteste Schobert teilt fernmündlich mit, dass die Garnison mit dringendem Telegramm nach München abberufen sei…“.

„Schärfste Personenkontrolle“

Um 4.20 Uhr nachmittags erreichte dann noch folgendes Telegramm der Regierung in Augsburg den Lindauer Stadtrat: „Schärfste Personenkontrolle der bayerischen Grenze ‐ Ausreisende Mitglieder der nationalsozialistischen Partei und von ‚Oberland‘ festnehmen ‐ Ludendorff, Hitler, Poehner, Kriebel, Scheubner, Richter, Röhm und Hühnlein wo betroffen festnehmen ‐ Kreisregierung.“

Darüber hinaus wurden von württembergischer und badischer Seite aus der Schiffs- und Telegraphenverkehr mit Bayern vollständig eingestellt sowie keine Zeitungen mehr von dort nach Bayern geliefert.

Da die damaligen Lindauer NS-Faschisten, die hiesigen „Nazis“, vor Ort nicht für den Putsch aktiv wurden, konnte Bürgermeister Siebert fünf Tage später nach Augsburg melden: „Die Ereignisse in München vom 9. dieses Monats haben auch in Lindau in der Öffentlichkeit lebhafte Anteilnahme gefunden. Zu irgendwelchen Störungen der Ruhe und Ordnung ist es nicht gekommen.“

Weil ich nach dem Hitlerputsch in die Schweiz flüchten musste und dort ein Jahr verblieb, um nicht untätig im Gefängnis zu schmachten. Emil Bogdon

Einzelne Lindauer Nazis waren aber offensichtlich aktiv am Putsch beteiligt und dazu bereits zuvor nach München gereist. So schrieb beispielsweise der Aeschacher Hafnermeister Emil Bogdon, 1922 Lindauer NSDAP- und SA-Gründungsmitglied, im Jahre 1937: „Weil ich nach dem Hitlerputsch in die Schweiz flüchten musste und dort ein Jahr verblieb, um nicht untätig im Gefängnis zu schmachten.“

In der Folge verbot die Regierung sowohl die NSDAP als auch die Kommunistische Partei. Im nun neu gegründeten „Völkischen Block“ arbeiteten auch die Lindauer „Hakenkreuzler“ daraufhin bis zur Aufhebung des NSDAP-Verbots im Februar 1925 politisch demagogisch weiter.

Einführung der Rentenmark wirkt beruhigend

Die rasende Preisinflation in Deutschland aber wurde erst mit der Einführung eines neuen Geldes beendet. Siebert notierte hierzu am 15. Dezember 1923 u.a.: „Die Einführung der Rentenmark hat auch hier beruhigend gewirkt, wobei es allerdings nunmehr Jedermann endlich zum Bewusstsein zu kommen beginnt, wie arm das deutsche Volk geworden ist…“.

Bayerns erster NS-Oberbürgermeister

Bis zur Wiederzulassung der NSDAP 1925 als Partei war deren Führung nun dazu übergegangen, ihre bisherige putschistische Machteroberungsstrategie aufzugeben. Nun sollten im parlamentarischen Rahmen die Staatsorgane wie Polizei, Militär, Justiz, Bildungswesen und Verwaltungsapparat mit NS-Anhänger/-innen verstärkt infiltriert sowie parlamentarische Mehrheiten bei den Wahlen gewonnen werden.

Inzwischen Oberbürgermeister Lindaus, trat Ludwig Siebert zusammen mit dem ältesten seiner Söhne, Friedrich, zum Jahresbeginn 1931 in die NSDAP und deren SA bei, Sohn „Fritz“ in deren SS. Siebert wurde dadurch 1931 mit der Mitgliedsnummer 356.673 Bayerns erster NS-Oberbürgermeister und stellte sich der faschistischen Bewegung als prominenter Wahl- und Propagandaredner zur Verfügung.

Zu seiner ausverkauften ersten Lindauer NS-Propagandaveranstaltung am 27. Januar 1931 im städtischen Theatersaal hatten Menschen jüdischen Glaubens ausdrücklich keinen Zutritt. Siebert beschrieb seine demokratiefeindlichen Ziele dabei unter anderem wie folgt: „Politisch durch Beseitigung des parlamentarischen Systems und im Bedarfsfalle der Aufrichtung einer vorübergehenden Diktatur“.