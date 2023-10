Lindau

Naturschutzhaus mit Farbe besprüht

Lindau / Lesedauer: 1 min

Am Montagmittag zeigte eine Zeugin bei der Lindauer Polizeiinspektion eine Sachbeschädigung Ein Unbekannter hat an die Fassade des kleinen Häuschens des BUND Naturschutz am Lotzbeckpark einen Schriftzug gesprüht. Die Tatzeit muss laut Polizei im Zeitraum von vergangenen Donnerstag, 18 Uhr, bis Freitag, 8 Uhr, gewesen sein.

Veröffentlicht: 10.10.2023, 13:06 Von: Lindauer Zeitung