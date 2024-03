Nanowar Of Steel bieten Parodie-Metal in Perfektion

Spaß und Tanz gibt es am Freitag, 19. April, ab 20 Uhr (Einlass ab 19 Uhr) mit Nanowar Of Steel im Club Vaudeville. Mit ihrer „We Are Getting Old Don't Miss This“-Tour bieten sie Parodie-Metal in Perfektion. Die Band begibt sich auf eine Reise durch alle Facetten des viel zu oft selbstgefälligen modernen Heavy Metal und liefern eine verstörend fesselnde Sammlung von zehn urkomischen Tracks. Nanowar Of Steel machen dabei vor keinem Metal-Subgenre halt und überraschen mit einer Dosis intelligenter Komik und unbestreitbaren Songwriting-Fähigkeiten. Tickets zu 32 Euro gibt es unter www.vaudeville.de.