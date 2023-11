Nachwuchscracks der Islanders liefern starke Spiele ab

Mit den Leistungen der Nachwuchsmannschaften sind die Verantwortlichen des EV Lindau zufrieden. Während die U17-Eishockeyspieler der Young Islanders zweimal verloren, dabei aber durchaus auch zu überzeugen wussten, gab es für die U15 des EVL einen klaren Erfolg. Auch die Lindauer U13 gewann.

Die U17 der Young Islanders hatte in der Landesliga zwei interessante Spiele, die allerdings beide zu Gunsten des Gegners endeten. Nach einem harten Spiel am Freitag in Königsbrunn, das mit 8:2 für die Hausherren endete, folgte am Sonntag eine knappe 4:5-Niederlage der Lindauer in Sonthofen. Am Freitag sprang Spencer Eckhardt für den zum Oberliga-Spiel abberufenen Trainer Martin Mairitsch ein. „Wir haben gegen eine der Topmannschaften der Liga eine gute Figur gemacht, jedoch haben einige kleine Undiszipliniertheiten zu einem recht eindeutigen Ergebnis geführt“, meinte Eckhardt laut Mitteilung. Am Sonntag war wieder ein Ligaspiel auf Augenhöhe zu sehen, mit dem besseren Ende für die Gastgeber aus Sonthofen. Coach Mairitsch sagte: „Insbesondere in der ersten Reihe waren wir offensiv gut vorhanden. Wir müssen einfach lernen, defensiv noch disziplinierter zu werden, dann können wir solche engen Spiele auch gewinnen.“

Die U15 von Trainer Patrick Prell punktete auch an diesem Wochenende und ist in der Landesliga Tabellenführer. In Tirol gewannen die Young Islanders mit 10:5. „Wir haben ein richtig gutes erstes Drittel gespielt, sind dann jedoch etwas in den Probiermodus übergegangen und waren der Meinung, das Spiel läuft von alleine“, sagte Prell. „Das hat den Gegner noch mal ins Spiel gebracht. Dennoch konnten wir einige gute Akzente setzen, diese müssen wir für die kommenden Spiele beibehalten.“

Die U13 der Lindauer war zu Hause gefordert. In der Landesliga ging es am vergangenen Samstag gegen Kempten. Das Spiel war erfolgreich, es endete mit 6:4 für die Lindauer: „Wir haben das Spiel von Anfang an mit dem kompletten Kader gut bestimmt, haben dann jedoch den Gegner ins Spiel kommen lassen“, meinte U13-Trainer Marko Sakic. „Wir müssen konstant unsere Leistung abrufen, dann brennt uns auch nichts an. Gerade für manche jüngeren Spieler bereitet die Umstellung aufs Großfeld noch kleine Schwierigkeiten.“

Beim Spiel der Lindauer U11 gegen Kempten waren die Young Islanders die spielbestimmende Mannschaft: „Wir haben hier wirklich schönes Eishockey gezeigt und immer wieder gute Akzente setzen können“, sagte Spencer Eckhardt. „Wir wollen unsere Torhüter noch ein wenig besser unterstützen, alles in allem war es aber ein sehr gutes Spiel.“ Am Sonntag beim Trainingsturnier der Lindauer U11‐2 in Dornbirn standen gegen die Gastgeber, Lustenau/Hard und Rapperswil (Schweiz) drei Spiele auf dem Programm: „Wir hatten zwei sehr enge Spiele und eines, bei dem wir leider stark unterlegen waren. Dennoch nehmen wir die positiven Seiten des Spieles mit, wir hatten insbesondere in den ersten beiden Spielen sehr gute Offensivakzente gesetzt“, resümierte Eckhardt.

Die Lindauer U9 hatte beim Turnier in Burgau drei Begegnungen gegen Burgau, Memmingen und Ulm: „Wir haben gegen Memmingen sehr stark gespielt. Gegen Burgau und Ulm waren die Partien enger, wir haben in allen drei Reihen gut zusammengespielt und ein gutes Passspiel aufgezogen. Auf dieses Turnier kann man aufbauen“, fasste U9-Trainer Marko Sakic die Leistung der jüngsten Lindauer Talente zusammen.