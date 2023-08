Ein 65–jähriger Deutscher ist nach einem Sturz aus dem Sessellift an seinen schweren Verletzungen gestorben, wie die Polizei am Donnerstag mitgeteilt hat. Der Mann aus München war Anfang August während eines Urlaubs in Österreich verunglückt, während er auf der Bergbahn Andelsbuch im Bundesland Vorarlberg talabwärts fuhr.

Der Doppelsessel löste sich vom Seil, rutschte am Tragseil ab und krachte gegen den darunter fahrenden Sessel, auf dem zwei weitere Passagiere saßen. Der bayrische Urlauber rutschte daraufhin unter dem Sicherheitsbügel durch. Zwar habe er sich laut Polizeiangaben mithilfe eines anderen Fahrgastes noch einige Minuten festhalten können, war dann aber vier Meter in die Tiefe gestürzt. Er landete auf einer steilen Wiese, rutschte noch etwa vier weitere Meter über eine Böschung und kam auf einem Güterweg zum Liegen.