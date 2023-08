Plötzlich fielen Schüsse: Wie die Polizei schreibt, haben drei maskierte Männer am Sonntagmorgen gegen 6 Uhr versucht, in ein Mehrparteienhaus in Bregenz einzudringen. Im Zuge dessen wurden gegen die Haustüre des Gebäudes ein oder mehrere Schüsse aus einer derzeit unbekannten Schusswaffe abgegeben. Die Türe wurde dabei beschädigt.

Ersten Erkenntnissen zufolge haben die Männer das Wohnhaus aber nicht betreten. Im Anschluss flüchteten die unbekannten Täter laut Zeugenaussagen mit einem Fahrzeug in unbekannte Richtung vom Tatort.

Eine sofort eingeleitete Alarmfahndung im Raum Vorarlberg verlief bis jetzt negativ.

Die Ermittlungen sowie die Fahndung nach den flüchtenden Tätern sind in allen Richtungen voll im Gange.