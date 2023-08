Weil ein Bauzug bei Lindau entgleist ist, ist ein hoher Schaden entstanden.

Ersten Erkenntnissen der Bundespolizei zufolge soll sich die Schadenshöhe des Unfalls im mittleren sechsstelligen Bereich bewegen.

In der Nacht von Montag auf Dienstag mussten Arbeiter einen entgleisten Schotterzug auf der Zugstrecke zwischen Lindau und Bodolz wieder auf die Schienen setzen.

Drei Waggons waren in der Nacht zuvor von den Gleisen gekommen. Die Deutsche Bahn baut über viele Monate an der Strecke der Allgäubahn zwischen Lindau und Weißensberg.

Ursache noch unklar

Was genau die Ursache war, kann die Polizei noch nicht sagen. Arbeiter vermuteten in der Nacht, dass der Lokführer auf den provisorischen Gleisen zu früh beschleunigt hatte, so dass die unbeladenen Schotterwaggons aus den Schienen springen konnten.

Der Unfall war für die Bundespolizei außergewöhnlich. „In unserem Inspektionsbereich war dies der erste uns bekannte Fall einer Bauzugentgleisung“, schreibt eine Sprecherin. Laut einem DB–Arbeiter komme ein solcher Unfall bei Baustellen häufiger vor.