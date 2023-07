Das Lindauer Kinderfest ist leider nicht komplett vom Regen verschont geblieben. Am Nachmittag gab es ein paar Schauer. Der Club Vaudeville hatte dem Kinderfestausschuss zwar Rasenschutzmatten zur Verfügung gestellt — doch trotzdem gab es Schäden. Fürs U&D richten die Garten– und Tiefbaubetriebe (GTL) den Bürgerpark jetzt wieder her.

Trotz der „hohen Niederschlagsmengen in den letzten Tagen und auch am Tag des Kinderfests“ sei der Rasen „relativ gut“ erhalten geblieben, schreibt Patricia Herpich von der Pressestelle der Stadt. Das liege auch daran, dass es strenge Auflagen gegeben habe.

Ganz ohne Schäden ist die Wiese im Bürgerpark nicht davon gekommen. (Foto: Julia Baumann )

So mussten die Organisatoren des Kinderfests in allen „hochfrequentierten Bereichen“ Rasenschutzmatten auslegen. Zelte und Schankwägen sollten, wenn möglich, über befestigte Wege zugänglich sein.

U&D kann „ohne Einschränkungen durchgeführt werden“

Trotzdem sind am Tag nach dem Kinderfest Schäden sichtbar. Die GTL seien aber bereits dabei, diese zu beheben. Sie belüften den Boden und trocknen ihn mit Quarzsand.

Gleich am Donnerstagvormittag haben sich Mitarbeiter der GTL und Mitglieder des Club Vaudeville auf der Hinteren Insel getroffen, um sich ein Bild von der Lage zu machen. Das U&D könne aus „jetziger Sicht ohne Einschränkungen durchgeführt werden“.

Gut 6000 Euro hat der Club vergangenes Jahr in die speziellen Rasenschutzmatten investiert — sie wurden extra fürs U&D angeschafft. Damals wollten sowohl der Club als auch der Kinderfest–Ausschuss im neuen Bürgerpark auf der Hinteren Insel feiern. Allerdings sollte das U&D — wie auch schon in den Jahren zuvor — am Wochenende vor dem Kinderfest stattfinden.

„Die Matten waren Gold wert“

Die Verwaltung sah das kritisch. Sie hatte Sorge, dass das U&D–Festival dem Rasen bei schlechtem Wetter zu sehr zusetze und die Rasenfläche nicht rechtzeitig zum Kinderfest repariert sein würde. Das U&D zog schließlich in den Toskanapark um — obwohl der Club seine Veranstaltung zuerst angemeldet hatte.

Für dieses Jahr hat der Club den U&D–Termin verschoben, das Festival ist jetzt am kommenden Samstag und damit nach dem Kinderfest. „Die Matten waren Gold wert“, sagt Marc Jehnes vom Club Vaudeville mit Blick auf die nasse Woche. Auch der Club wird seine Matten am Samstag natürlich ebenfalls nutzen — unter anderem wird der komplette Bereich vor der Bühne damit ausgelegt.