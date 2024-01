Er sieht aus wie ein Zehntklässler. Doch der schmale junge Mann wartet nicht auf seine nächste Unterrichtsstunde. Er trägt Handschellen und wird von zwei Polizisten bewacht. Der 22-jährige Syrer muss sich nach einer Messerstecherei in Lindau vor dem Landgericht Kempten verantworten. Dass das Opfer überlebt hat, war reines Glück. Jetzt steht das Urteil fest.

Neben ihm auf der Anklagebank sitzen seine zwei Freunde, 22 und 24 Jahre alt. Eine Partynacht könnte ihr Leben für immer ändern. Die jungen Syrer waren in den frühen Morgenstunden des 19. März vergangenen Jahres mit einer Gruppe von Ukrainern in Lindau in Streit geraten. Es kam zu einer Schlägerei, in deren Verlauf der 22-jährige Hauptangeklagte ein Messer zog - und zustach. Ein 20-jähriger Ukrainer wurde dadurch lebensgefährlich verletzt.

Somit endete eine Nacht, in der zwei Freundesgruppen tanzen, trinken und Spaß haben hätten können, mit einer Anklage wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung.

Auch die Kontrahenten sind nicht unschuldig

Der Hauptangeklagte sitzt seither in Untersuchungshaft. Er wird in Handschellen in den Gerichtssaal geführt und behält sie die ganze Zeit an. Es ist bereits der dritte Verhandlungstag - die Plädoyers und das Urteil stehen an.

Der Sachverhalt scheint längst klar: Der Tatverlauf ist auf Video aufgenommen, die Angeklagten haben Geständnisse abgelegt. Und doch, das räumt auch der Staatsanwalt ein, gibt es auch in diesem Fall nicht nur Gut und Böse. Auch die Gruppe der Ukrainer hat ihren Beitrag an der Eskalation des Streits.

Der begann bereits in einem Lindauer Club, als einer der Angeklagten und der spätere Schwerverletzte aneinander gerieten. Zeugen berichteten von Beleidigungen und einer Prügelei.

Nachdem der Türsteher sie aus dem Club geworfen hatte, verabredeten sich die Kontrahenten und deren Freunde zu einer „Aussprache“ in der Rickenbacher Straße. Es folgten Schläge, Tritte und ein Kopfstoß. Das Video zeigt: Angreifer waren vorwiegend die drei Männer auf der Anklagebank.

Messerstich verletzt Lunge

Einer der Syrer holte einen Gürtel heraus und schlug mehrmals auf den Ukrainer ein. Als der den Angreifer zu sich auf den Boden zog, zückte der Hauptangeklagte das Messer - und stach dem Ukrainer in den Rücken.

Durch den Stich in den Brustkorb wurde sein rechter Lungenflügel verletzt, Sauerstoff drang ein. Nur weil der Notarzt gleich eine Drainage legte, kam es nicht zum Schlimmsten.

Die Frage, die das Gericht zu klären hatte: Gab es einen gemeinsamen Tatplan oder war es zu einer unglücklichen Eskalation der Situation gekommen? War es Notwehr und spielten Alkohol und Drogen eine Rolle bei der Tat?

Haben sie die Tat gemeinsam geplant?

Für den Staatsanwalt steht fest: „Es war darauf ausgelegt, dass es zur Schlägerei kommt.“ Das sei allen klar gewesen. Auch wenn die Tötung eines Beteiligten nicht von vornherein geplant gewesen sei: Messer und Gürtel seien bereitgehalten worden. Er wertet den Kopfstoß, das Schlagen mit dem Gürtel und den Messerstich als eine „durchgehende Handlung der drei Beteiligten“.

Für den Staatsanwalt hatte der Hauptangeklagte einen Tötungsvorsatz. Ob Alkohol und Marihuana zum Tatzeitpunkt eine Rolle spielten, ließe sich nicht mehr sagen. Die Proben wurden erst später entnommen, die Analyse der Haarprobe spreche aber „nicht für einen ganz schweren Konsum“.

Entgegen der Angaben des Angeklagten ließe sich kein Ecstasy nachweisen, sagt der Staatsanwalt. Das Video zeige indes, dass der Angeklagte „schnell und koordiniert gehandelt“ habe und somit Herr seiner Sinne gewesen sei.

Der 22-Jährige habe eine „erhebliche Schuld“, betont der Staatsanwalt. Er habe beinahe einen Menschen getötet. Wegen gefährlicher Körperverletzung und versuchten Totschlags fordert er eine Freiheitsstrafe von drei Jahren und zwei Monaten für den Hauptangeklagten. Für die beiden anderen Syrer beantragt er wegen gefährlicher Körperverletzung eine Freiheitsstrafe von einem Jahr und acht Monaten, die zur Bewährung ausgesetzt werden kann.

Alkohol und Drogen: Ist der Hauptangeklagte vermindert schuldfähig?

Dass sich die drei Freunde zu dieser Tat verabredet hätten, das weisen deren Anwälte unisono zurück. Dafür gebe es keine Hinweise. Sie geben vielmehr zu bedenken, dass die Syrer selbst angegriffen worden seien. „Es gibt auch ein erheblich provokantes und strafrechtliches Verhalten von der Gegenseite“, so die Anwältin.

Er hat sich da reinziehen lassen. Verteidiger

Sie fordert Freispruch für ihren Mandanten. Der Anwalt des Mannes, der mit dem Gürtel zugeschlagen hat, plädiert auf einen minderschweren Fall der gefährlichen Körperverletzung.

„Er hat sich da reinziehen lassen“, weil sein Freund angegriffen wurde, sagt der Verteidiger des Hauptangeklagten. Da der 22-Jährige Drogen und Alkohol konsumiere, sei er vermindert schuldfähig.

Warum das Gericht nicht von Notwehr ausgeht

Für das Gericht kam Notwehr nicht in Betracht. Beide Gruppen seien „gnadenlos bereit gewesen, die Schlägerei einzugehen mit allen Konsequenzen“, sagt der Vorsitzende Richter Christoph Schwiebacher. Gürtel und Messer lagen griffbereit, es war allen klar, dass deren Einsatz in Frage kam. „Da brauche ich keinen klaren Tatplan“, so der Richter weiter.

Die Mittäterschaft sei klar. „Jeder hat sich das wechselseitig zuzurechnen lassen“, sagt er. Einen Tötungsvorsatz sieht das Gericht bei dem Hauptangeklagten nicht, es geht aber auch nicht davon aus, dass Drogen oder Alkohol dessen Steuerungsfähigkeit beeinflusst haben.

„Kein Kind von Traurigkeit“

Strafmildernd wertet das Gericht, dass der Ukrainer und dessen Freunde ebenfalls „kein Kind von Traurigkeit“ seien, die Geständnisse der Angeklagten, dass diese nicht einschlägig vorbestraft sind und es einen Täter-Opfer-Ausgleich gab. Aber, so betont der Richter: „Die Verletzungen waren erheblich.“

Das Gericht verurteilt den Hauptangeklagten zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren und neun Monaten. Seine Freunde bekommen jeweils ein Jahr und acht Monate. Ihre Freiheitsstrafe wird zur Bewährung ausgesetzt. Die Bewährungszeit beträgt drei Jahre.