Nach dem Messerangriff auf der Lindauer Insel im März hat die Staatsanwaltschaft Kempten nun Anklage erhoben. Der mutmaßliche Täter muss sich wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung und des versuchten Totschlags verantworten.

Der Fall wird im Oktober von der Großen Jugendkammer des Landgerichts Kempten verhandelt. Die Verhandlung ist öffentlich, angesetzt sind zwei Tage. „Im Raum steht der Vorwurf, dass der Angeschuldigte den Geschädigten im Rahmen einer Auseinandersetzung mit einem Messer verletzt haben soll, wobei er auch dessen Tod in billigend in Kauf genommen haben soll“, schreibt Thomas Hörmann, Sprecher der Staatsanwaltschaft Kempten, auf Nachfrage der LZ.

Anhaltspunkte für eine psychische Erkrankung, die zu einer aufgehobenen oder verminderten Schuldfähigkeit führen würde, gebe es nach Aktenlage nicht.

Schon in den Tagen zuvor gab es Streit

An einem Freitagabend Mitte März war eine größere Gruppe Jugendlicher zum Feiern an die Lindenschanze auf der Lindauer Insel gekommen. Dabei trafen der Angeklagte, ein 20–jähriger Somalier, und ein 16–Jähriger aufeinander. Die beiden kannten sich, laut Polizei hatte es in den Tagen zuvor schon mehrfach Streit und eine Rauferei im Stadtbus gegeben.

Auch an der Lindenschanze kam es zur Prügelei. Währenddessen soll der 20–Jährige plötzlich ein Messer in der Hand gehabt haben. „Als beide zu Boden gegangen waren, versuchte der 20–Jährige in Richtung des Halses und des Kopfes des 16–Jährigen zu stechen“, schrieb die Polizei damals.

Dieser erlitt Schnittverletzungen am Hals und im Gesicht. „Nur durch das Eingreifen anderer Jugendlicher konnte verhindert werden, dass der Täter weiterhin mit dem Messer auf den Geschädigten einwirkte.“ Zeugen gibt es jede Menge. Einige von ihnen werden wohl auch vor Gericht aussagen.

Der 16–Jährige zeigte die Tat erst am Samstagmittag bei der Lindauer Polizei an. Am selben Abend wurde der mutmaßliche Täter festgenommen und in Untersuchungshaft gebracht. Seinen festen Wohnsitz konnte die Polizei damals allerdings nicht ermitteln. Ob dieser mittlerweile bekannt ist, verrät die Staatsanwaltschaft vor der Hauptverhandlung nicht.

Tatverdächtiger stand unter offener Bewährung

Was die Polizei allerdings schon wenige Wochen nach der Tat auf Nachfrage der LZ bekannt gab: Das Messer, das der mutmaßliche Täter dabei hatte, verstößt nicht gegen das Waffengesetz.

Der 20–jährige Somalier war schon vor dem Vorfall auf der Lindenschanze straffällig geworden. Zur Tatzeit stand der unter offener Bewährung, er war vom Jugendgericht bereits wegen gefährlicher Körperverletzung verurteilt worden.

Auch der 16–Jährige war in der Vergangenheit bereits einschlägig wegen Gewaltdelikten aufgefallen. In Bezug auf die Schlägerei ermittelte die Polizei auch gegen ihn. Seine Nationalität nennen die Beamten nicht. Weil er noch minderjährig ist, aber auch, um ihn als Geschädigten des Messerangriffs zu schützen. Der Angriff im März auf der Lindenschanze ging für ihn am Ende glimpflich aus — zumindest körperlich. Er ist wieder gesund.

Zweiter Messerangriff zwei Tage später

Zwei Tage nach dem Vorfall auf der Lindenschanze gab es in Lindau einen weiteren Messerangriff auf dem Lindauer Festland. Bei einer Auseinandersetzung zwischen einer Gruppe Syrer und einer Gruppe Ukrainer soll ein 21–jähriger Syrer soll ein Messer gezogen und auf einen 19–Jährigen Ukrainer mehrfach eingestochen und ihn am Oberkörper schwer verletzt haben.

Ein weiterer Mann wurde nach Schilderung der Polizei mit dem Messer leicht verletzt. Auch in diesem Fall gab es laut Polizei eine persönliche Beziehung zwischen dem mutmaßlichen Täter und seinem Opfer.

Der 19–jährige Ukrainer wurde so schwer verletzt, dass er auf der Intensivstation versorgt werden musste. Er hat die Tat überlebt, wurde zwei Wochen später aus dem Krankenhaus entlassen. Laut Staatsanwaltschaft sind die Ermittlungen in diesem Fall noch nicht abgeschlossen, einen Gerichtstermin dazu gibt es noch nicht.